El desvío de carga pesada en Tunuyán no se haría y hay polémica

El desvío de carga pesada, la obra para el microcentro de Tunuyán , que busca evitar la circulación de más de vehículos de gran porte por la principal avenida, suma capítulos cual novela.





Finalmente, la Municipaldiad de ese departamento del Valle de Uco no avala el último proyecto aprobado por resolución, que data de 2012 y que especifica que el retorno a ruta 40 debe ser por calle La Argentina.





Mientras, Vialidad de Mendoza había licitado la pavimentación de la primera parte, para las calles Melchor Villanueva y Francisco Delgado, pero no iniciaron la obra porque dicen que el Municipio debe realizar tres alcantarillas. Amenazan con destinar los fondos a otra comuna.





El intendente habló de "excusas", que podrían haber comenzado y criticó al organismo vial que, a su vez, lo tildó de tener una actitud "infantil" y política de cara a las elecciones.





"Tranquilamente podrían ya empezar con el asfalto. Es notable que están queriendo revolucionar políticamente con el tema, cuando no se están queriendo hacer cargo de lo que les corresponde como gobierno. Si están poniendo de excusas las alcantarillas, ya tenemos los materiales y tienen tramos para empezar", afirmó Martín Aveiro, cargando contra Vialidad provincial.





Y agregó: "Deberían empezar a ver por dónde sacar la carga pesada". Es ahí donde radica el mayor problema, ya que Aveiro aseguró que lo ideal es al este de la ruta y que no se hará como lo habían planteado: de norte a sur por Melchor Villanueva, después Francisco Delgado hasta La Argentina, para volver a la 40. Esta propuesta, que en la ordenanza se planteó "a corto plazo", levantó polémica porque hay escuelas y más de 10 barrios´cerca, da acceso a los distritos y tiene alto tránsito.





"Actitud infantil"

Desde Vialidad aseguraron que a ellos no les compete hacer ese tipo de obras porque son calles municipales y porque el mismo Ejecutivo y los concejales plantearon las ideas vigentes. "Sólo quisimos colaborar con la pavimentación", dijeron.





"Creo que hay una intención política errónea. Vialidad no tiene ninguna injerencia ni autoridad. Nosotros dijimos: si ustedes lo han determinado así, pavimentamos. No me cierra que la responsabilidad sea de nosotros. Es una actitud política bastante infantil", dijo Oscar Sandes, administrador provincial, haciendo énfasis en que Aveiro firmó un convenio en junio autorizándolos a realizar las obras, lo que permitió que se llamara a licitación y se adjudicaran por $8 millones. Debieron haber comenzado hace un mes y se vencería la garantía de iniciación.





En el acuerdo el Municipio se comprometía a realizar tres alcantarillas. "Si no están no podemos pavimentar. Hace tiempo que venimos trabajando en mantenimiento. Si él no quiere que la pavimentemos, no lo hacemos. Me sorprende que después de haber tenido 2 o 3 reuniones diga incongruencias", agregó Sandes.





Aveiro aseguró que los materiales están comprados y dijo "no estar sorprendido". No es la primera vez que se lavan las manos".





tunuyan-2.jpg



Crearon comisión especial para rever la ordenanza

Ante la polémica que se generó porque la obra de pavimentación no se inició y por los reclamos de los mismos vecinos, sobre todo de la zona de calle La Argentina, desde el Concejo Deliberante de Tunuyán se presentó y aprobó un proyecto para la creación de una comisión especial que revea las ordenanzas de 2008 y 2013 sobre el desvío de carga pesada.

Esta semana se realizó la primera reunión. La idea que se busca es que participen vecinos, autoridades municipales, Vialidad y otros organismos para volver a plantear el recorrido.

"El vecino se siente con miedo y no están dadas las situaciones estructurales para soportar tanto peso. Las ordenanzas quedaron obsoletas ante el crecimiento del departamento y no queremos parches", comentó el concejal Juan Paulo González, de la UCR, y agregó que "han quedado viejas esas resoluciones", además de explicar que "estamos todos de acuerdo en no hacer parches en el ingreso a la ciudad".