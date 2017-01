El desequilibrio del ministro que provocó la primera baja en el gabinete

Rubén Alberto Giacchi tiene 62 años y unos cuantos problemas. Hasta hace una semana era el ministro de Salud de la Provincia y su vida no era simple, pero ahora es mucho peor. Ahora es un ex ministro que está acusado de violencia de género y, por añadidura, un ejemplo para ver si la Justicia usa la misma vara para medir las conductas de los nadie y de los tipos como él, un profesional conocido, con apoyo político y con bastantes más contactos que Juan de los Palotes.



Hace un año el gobernador Alfredo Cornejo seguramente imaginó todas las crisis y conflictos que podían surgir durante su mandato. Seguro analizó que la Seguridad, la DGE y Salud serían, como siempre, los principales frentes de batalla y habrá estudiado cómo salir de cada brete y afrontar las posibles críticas. Pero también es seguro que jamás imaginó que el primer gran temblor en su gabinete vendría por el lado que vino.



Antes del escándalo, antes de la madrugada del domingo de la semana anterior y cuando Giacchi celebraba en su casa el cumpleaños de la que era hasta ese momento su tercera pareja, Laura García, el hombre sacaba chapa con su rol de ministro, su título de médico ginecólogo y obstetra, obtenido en la Universidad Nacional La Plata, y sus cuatro posgrados, la mayoría relacionados con la salud púbica. Además, ya había ocupado varios cargos como funcionario público: director de Acción Social en la Municipalidad de Godoy Cruz, director de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y gerente general de PAMI en la Delegación de Mendoza, entre otros. El de ministro de Salud era el puesto más alto que había alcanzado (hoy ocupado ya por la senadora radical Claudia Najul, ver páginas 16 y 17).



Salvo alguna marejada típica de la gestión, Giacchi había superado su primer año de ministro sin grandes inconvenientes o, al menos, ninguno que hubiera puesto en crisis su cargo. Incluso, cuando ya se había desatado el escándalo, la secretaria general de AMPROS, María Isabel Del Pópolo, calificó la salida de Giacchi del Ministerio como "una pérdida" y dijo: "Con este ministro podíamos sentarnos, trabajar, nos escuchaba".



Pero todos los posibles aciertos y hasta los errores de Giacchi como ministro quedaron fuera de análisis cuando trascendió lo que había ocurrido el domingo por la madrugada en su casa, según la denuncia y las pericias que ya han confirmado en gran parte esa acusación.



La noche

Rubén Giacchi había organizado una fiesta en su casa de calle Larrea, de Luján de Cuyo. Era un festejo sorpresa para María Laura García (48), que cumplía años y que hace siete meses era su pareja, aunque no convivían.



Había varios invitados, entre amigos de ambos y gente del ambiente de la salud y del político. Entre ellos, estaban el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y su esposa, Cecilia Cejas, quien es directora de Farmacología del Ministerio de Salud. También se encontraba Rodolfo Montero, hermano de la vicegobernadora Laura Montero y jefe de Gabinete del Ministerio de Salud.



La noche había transcurrido normalmente hasta las 3. Algunos ya se habían retirado, pero todavía había quedaban invitados, según aseguró más tarde la propia Laura García e incluso, los propuso como testigos ante la Justicia.



En un momento, se generó una discusión entre la pareja y Giacchi se encerró en la lavandería de la vivienda. Su ahora ex pareja lo siguió y allí le habría asestado un golpe . "La agarró del cuello para luego darle un golpe de puño en la cara, a la altura de la mejilla derecha", dice textualmente la denuncia.



Personal médico del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario certificó días después que la mujer tenía un hematoma de 3 centímetros de diámetro en la mejilla derecha, otra lesión en el cuello de 4 centímetros y una contractura, lo que le dificultaba abrir la boca con normalidad.



La reunión terminó abruptamente y García, acompañada por familiares, se dirigió a la Oficina Fiscal 15 de Carrodilla para radicar la denuncia, expediente que quedó bajo la tutela del fiscal Galdo Andreoni.



Desamores

El ex ministro tuvo dos parejas formales. De su primer matrimonio nacieron sus dos hijos mayores. Del segundo, conformado con la psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, Laura Hanna, nació su hijo menor. Esta pareja se disolvió a mediados del año pasado, cuando ya Giacchi estaba al frente de Salud. Por este tiempo fue cuando conoció a García, que es psicóloga.



La mujer había ingresado al Ministerio de Salud en 2005 y pasó a planta ocupando un cargo en ese área en Luján de Cuyo.



Ya en el gobierno de Celso Jaque llegó a la Subdirección de Asuntos Profesionales y Concursos. Giacchi y García se conocieron en ese ambiente y por razones relacionadas con la función.

No convivieron nunca, pero en cambio hicieron un viaje juntos en octubre, a Brasil. También se supo que Giacchi siempre fue un hombre muy celoso con García y que la controlaba en la manera de vestirse y le revisaba el celular.