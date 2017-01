El derroche de agua le cuesta a Mendoza U$S20 millones por temporada estival

A mediados de octubre pasado, Diario UNO publicó una nota en la que contó que en los últimos 13 años se triplicaron las multas por derroche de agua. Sin embargo, las sanciones no alcanzan todavía para evitar la dilapidación de millones de litros que a la Provincia le cuestan U$S20 millones por año, de acuerdo con lo que informaron en AYSAM.



Según el organismo, una persona utiliza por día 300 litros de agua en invierno y 500 litros, en verano. Los 200 litros de diferencia entre ambas estaciones se consideran derroche, ya que con los 300 litros tendría que alcanzar y sobrar.



Esos 200 litros que por día tira una persona hay que multiplicarlos por 1,6 millones, que son los usuarios a los que abastece AYSAM. A su vez, ese número hay que multiplicarlo por 120, que son los días de calor, ya que son cuatro los meses considerados de verano para el organismo.



Finalmente, esa es la cantidad de litros mal usados que, al calcularlos por U$S0,5, que es el precio del metro cúbico, da como resultado los U$S20 millones que a Mendoza le cuesta el derroche de agua.



"La Organización Mundial de la Salud dice que 150 litros alcanzan. Pero como en Mendoza en general vivimos en casas y no en departamentos, calculamos 250 y damos un margen de 50 litros más", explicó Richard Battagion, titular de AYSAM.



Hay que aclarar que a Mendoza le cuesta U$S20 millones el derroche porque a la mayoría de las viviendas les cobran por superficie y no por medidor. Eso significa que si el usuario gasta un litro o un millón, siempre paga lo mismo; mientras que AYSAM debe pagar por cada litro que el usuario utilice.



Otra lectura

Los U$S20 millones que le cuesta a la Provincia el derroche de agua se podrían invertir en obras. Eso dicen desde AYSAM.



Desde ese punto de vista, Mendoza se priva entonces de una inversión de U$S60 millones, ya que por el Plan Nacional de Agua y Saneamiento, por cada peso que invierte la Provincia, el Gobierno nacional invierte dos.



"En nuestro plan 2016/2022 la expectativa es invertir U$S600 millones. Hay que ver si la economía nos acompaña. Pero si estimamos en U$S60 millones lo que podríamos invertir por año, en seis años serían U$S360 millones, o sea, más de la mitad del plan", remarcó Battagion.



Explicación

"Nosotros dilapidamos el agua debido al mal uso en el riego de jardines, el baldeado de veredas, el lavado de autos y el recambio de agua innecesaria en piletas de lona y piscinas", explicó el demócrata Battagion.



Desde el organismo aconsejaron que a las piletas hay que llenarlas una o a lo sumo dos veces por temporada y no sistemáticamente como ocurre en muchas casas.



"Este año vamos a instalar 7.000 medidores. De todos modos, es baja, muy baja la cantidad de domicilios que tienen medidores. Hay muchísimo que escalar en ese sentido. Hay que invertir muchos años seguidos", dijo el titular de AYSAM.



La explicación oficial sobre el precio del metro cúbico de agua

"El precio del metro cúbico de agua, por ejemplo, en Chile es de un dólar. Acá, en Mendoza, es de la mitad. Sin considerar las obras, cuesta $2,5. Pero el costo real es tres veces mayor: $7,5. Eso equivale, en números redondos, a U$S0,5", explicó Richard Battagion, titular de AYSAM.



Ese valor de U$S0,5 es el que se toma como referencia para calcular el impacto económico que sufren las arcas del organismo por el derroche de agua.



Por eso, desde AYSAM dijeron que para disminuir el derroche concientizarán, multarán y sumarán medidores. Sin embargo, las multas y las campañas parecen haber sido estériles hasta ahora.