El cura de San Cayetano se preocupó por los sin techo

El sacerdote Juan Manuel Arana, párroco de San Cayetano, en el barrio Bancario, de Godoy Cruz, se manifestó preocupado por la cantidad de gente que ve en situación de calle, según dijo en declaraciones a la prensa este lunes, a propósito del día del patrono del Pan y el trabajo.

Padre Arana

"Esto lo constaté personalmente y me llegó mucho al corazón, cuando el domingo de la nevada (16 de julio) veía gente acurrucada, durmiendo, bajo algunos saguanes, cuando la temperatura era tan desfavorable", manifestó el padre Juan Manuel a Canal 7.

Arana, quien tiene un doctorado en Derecho Canónico, contó que vivió muchos años en Roma y al volver lo golpeó ver que "pasan los años" y la situación de los sin techo está lejos de mejorar

"Cómo no va a estar casi todo el día durmiendo si no tiene ni un trabajo, ni un alimento ni una mínima motivación para superarse en la vida. Eso es una cosa que me ha golpeado profundamente y me ha hecho mal espiritualmente", se lamentó

Agregó debido "a la misma" crisis, se ha vuelto más difícil conseguir donaciones para los comedores de niños y adultos mayores.