El cura del Campo Papa dejó los hábitos y ahora está en pareja

El padre Michael Belmont ya no es el cura del Campo Papa. Es más, ya no es cura. El sacerdote que fuera recibido por el presidente Mauricio Macri el año pasado en la Quinta de Olivos por su gran obra en Godoy Cruz ahora está en pareja, renunció a su ministerio y se fue a vivir a otra provincia. Fuentes cercanas al Arzobispado confirmaron a Diario UNO la información.



El ex sacerdote es conocido por su enorme trabajo en la populosa barriada godoicruceña, donde estuvo durante más de cinco años al servicio de personas de muy pocos recursos y gran cantidad de problemas sociales.



De la nada construyó junto con la comunidad del Campo Papa y la ayuda desinteresada de innumerables personas el edificio de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, la cual hoy tiene nuevo párroco: Sebastián Flores. Es más, Belmont puso dinero de su bolsillo en varias ocasiones para que el edificio pudiera levantarse primero como centro barrial y hoy en él se pueda celebrar misa y administrar los sacramentos de la fe católica.



Su faena se centró, a lo largo de varios años, en la recuperación de drogadictos en una de las zonas más difíciles de Mendoza, muy marcada por el narcotráfico. Durante su ministerio Michael nunca tuvo empachos en considerarse un cura villero tomando como modelo al padre Mugica –aunque no en su misma línea– y el trabajo de Bergoglio cuando todavía no era Francisco. De todas maneras siempre resaltó la labor y el apoyo del Papa para su misión.



El encuentro con Macri

Belmont, nacido en Estados Unidos pero criado en Mendoza, viajó en más de una ocasión a la Villa 31 de Buenos Aires a conocer cómo se trabajaba en los centros barriales, cuando Mauricio Macri era candidato a presidente. La idea era abrir el centro barrial para el Campo Papa. En ese entonces tenía contacto con Carolina Stanley, quien terminaría siendo la titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



Con el cambio de gobierno llegó la oportunidad de presentar el proyecto en Buenos Aires, y de dialogar media hora con Macri. Belmont fue con uno de los chicos recuperados y le hizo saber al Presidente del trabajo que se hacía y proyectaba en el Oeste mendocino. "Por lo menos nos escuchó y se enteró", dijo por esos días de 2016, además de considerar muy positiva la entrevista.