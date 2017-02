El colegio Juan Salvador espera la resolución de un amparo para ver si puede empezar las clases

Además dijo sentirse perseguida, intimidada y amenazada por la directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia.





La escuela Juan Salvador cuenta con los niveles primario y secundario y trabaja en forma personalizada con sus alumnos. Coria explicó que a lo largo de 2016 tuvo una serie de reuniones con Della Savia en las que se planteó el porcentaje de subsidio estatal, que era del 100%, por lo que el colegio no cobraba cuota.





"Primero nos sacaron el 30% del subsidio y en diciembre nos sacaron la totalidad" detalló Coria. También dijo que desde la DGE le sugirieron que comenzaran a cobrar cuota.





Luego añadió que, al enterarse de la situación, los padres fueron a la DGE a quejarse por el manejo de la situación. "Della Savia me amenazó para que no hablara de la quita del subsidio con los medios y hasta me dijo que iba a ser sumariada, pero el sumario nunca llegó".





La dueña del colegio Juan Salvador dijo que desde la DGE informaron a los padres que iban a cerrar la escuela. Y que argumentaron que el subsidio -otorgado durante el gobierno de Francisco Pérez- era dudoso.





Sin embargo el gobierno escolar habilitó el cobro de la cuota a partir de diciembre. No obstante el colegio decidió acudir a la Justicia con un recurso de amparo que todavía no se ha resuelto.





"Mientras tanto los 24 docentes no han cobrado el sueldo de diciembre, aguinaldo ni enero. Y los padres están esperando ver qué pasa" contó Coria.





El miércoles, junto los padres y otras escuelas privadas se manifestarán en Casa de Gobierno.

