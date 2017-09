El Carrizal y Potrerillos tendrán su playa

La creación del balneario Luján Playa a la vera del río Mendoza, inaugurado a fines de 2016, fue un éxito sin precedentes. Colmado por más de 500.000 personas durante el verano, con picos de 3.000 mendocinos y turistas los fines de semana, ahora será el modelo para dos nuevos proyectos de la Municipalidad de Luján de Cuyo, en El Carrizal y en Potrerillos.



Para las dos iniciativas están listos los proyectos, entabladas las tratativas con el Gobierno de Mendoza para conseguir las habilitaciones y elegidos los sectores donde se realizarán.



Sin embargo, por una cuestión de tiempos es el de El Carrizal el que más posibilidades tiene de ser habilitado, aunque sea parcialmente, para la temporada veraniega 20172018.



"Efectivamente, el de El Carrizal es el que tenemos más avanzado, porque hemos determinado el lugar y presentado el proyecto de desarrollo del entorno. Se usará la costa oeste, donde estaba ubicado el camping Santa Sofía, que tiene cerca de 20 hectáreas para intervenir", explicó Sebastián Bragagnolo, jefe de Gobierno de la Municipalidad de Luján.



El Municipio ya presentó a la provincia un preconvenio con el que pretende obtener la facultad de explotar el lugar y realizar las concesiones necesarias para el desarrollo del proyecto.



"Una vez que nos den el visto bueno armaremos el plan de intervención para ver qué es lo que podemos llegar a hacer para este año y qué quedará para el otro, en el que seguro estará inaugurado con todas las condiciones", continuó Bragagnolo.



Aunque la playa del río Mendoza fue armada en menos de dos meses, en este caso los trabajos requeridos, dada la envergadura del proyecto llevarán un poco más de tiempo, ya que creen que será algo mucho más grande.



En cuanto a las características, la idea es que sea similar al balneario ubicado en la bajada de la ruta 82, aunque con la idea de hacer una inversión mucho más grande en cuanto a infraestructura.



Es decir, habrá sombrillas fijas y móviles, churrasqueras, baños públicos, servicio de recolección de residuos, servicios de emergencias, primeros auxilios, guardavidas y bomberos, además de espacios para estacionamiento de vehículos.



"El predio es similar en tamaño porque ambos tienen aproximadamente 20 hectáreas, pero en el río, al tener mucha vegetación autóctona y el río mismo, es menos lo que podés intervenir. En El Carrizal es mucho más el espacio explotable", dijo el ex concejal.



Potrerillos, a largo plazo

Aunque la idea es llegar a este verano con algunas mejoras también en esa zona, la idea de llevar Luján Playa a Potrerillos tiene una proyección más en vistas al verano de 20182019 que a este.



"Estamos avanzando, no tan rápido como con El Carrizal, pero también determinando con la Provincia cuáles pueden ser los lugares adecuados. Hay una opción, que no es precisamente la vera del lago sino un poco antes, por donde desemboca el río Blanco, y hay otra opción sobre la costa del lago", explicó Bragagnolo.



En este caso también están realizando gestiones con el Gobierno provincial, con la particularidad de que por Potrerillos existe un consorcio entre Luján de Cuyo, Las Heras y la Provincia en el que no están determinados los usos del perilago.



Para este verano el objetivo es realizar una intervención en los nuevos miradores que tendrá el dique sobre la ruta, marcando presencia con sombrillas, medidas de seguridad y sistema de recolección de residuos permanente.







lujan playa.jpg La playa de Luján funcionó a pleno en 2016/2017. Harán mejoras.



Con la mira en la nueva temporada y el objetivo de comenzar en octubre, la Municipalidad de Luján está reacondicionando la playa.Algunas de las mejoras planteadas tienen que ver con aumentar la capacidad de espacio y recepción de turistas. Para eso colocarán 300 sombrillas fijas y ampliarán la cantidad de las sombrillas móviles, sumarán nuevas churrasqueras y más lugar para hacer asados.Se mejorará la cantidad y calidad de los baños públicos, se reordenará la playa de estacionamiento y se aumentará la cartelería de prevención.“Haremos una gran inversión en lo que respecta a la seguridad. Este verano contaremos con desfibriladores, camillas y los materiales indispensables para una evacuación, y como hicimos el año pasado, tendremos un servicio activo de ambulancias, bomberos y guardavidas en el lugar, de viernes a domingo”, informó Sebastián Bragagnolo, jefe de Gobierno de Luján de Cuyo.De lunes a jueves seguirá el servicio pasivo de ambulancias de emergencia pero siempre habrá un enfermero para los primeros auxilios.Actualmente Luján Playa permanece abierto con guardia mínima y prohibición de bañarse en las piletas del río, a excepción de este fin de semana, ya que estuvo cerrado por trabajos de mantenimiento y refacciones.