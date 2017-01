La intensa tormenta que se desató en la noche del lunes en el Cañón del Atuel generó varios aludes dejando el camino cortado y a varias familias varadas, teniendo que pasar la noche en sus vehículos.



Fueron en total diez autos de turistas los que quedaron encerrados por los aludes que bajaron de la montaña arrastrando consigo rocas de diferentes tamaños y volviendo a romper el precario camino del principal sitio turístico del sur provincial.



Máquinas y obreros de Vialidad provincial trabajan intensamente en un par de sectores moviendo las rocas más grandes. Se espera poder habilitarlo este miércoles si todo sale bien. De todos modos, fue un nuevo aviso del peligro que tiene esta zona cuando hay lluvias importantes, por lo que hay voces que señalan que el camino debería cortarse inmediatamente ante los primeros avisos de lluvias, para evitar una desgracia.



"En la zona del Cañón hubo varios cortes, las máquinas están trabajando para volver a habilitar el camino. Se produjeron desprendimientos y socavones que dificultan el paso. No hubo problemas con la gente, solo que estuvieron aislados hasta que se pudo pasar", comentó Emilce Lozano, delegada de Vialidad provincial. El paso se les abrió después de las seis de la mañana.



En las últimas horas del lunes se formaron tormentas sobre El Nihuil y Valle Grande que precipitaron abundante agua y granizo, acompañado de viento. En Valle Grande generó numerosos inconvenientes por la crecida del río y el correspondiente ascenso del agua en las orillas del cauce. En algunos sitios la gente en carpas tuvo que auto evacuarse, además en algunas cabañas hubo problemas con el lodo que ingresó.



Valle Grande está actualmente repleto de turistas, sobre todo bonaerenses, que están alojados en campings, cabañas y hoteles en la zona. En algunos casos tuvieron una noche movida por la gran cantidad de agua que bajó de los cerros. Además, los badenes del camino se llenaron de agua interrumpiendo la ruta por algunas horas.



No es la primera vez que ante copiosas tormentas el Cañón del Atuel queda cortado y se producen desprendimientos de rocas, un peligro natural en la zona, que además de tener camino de ripio no cuenta con murallas de contención para estos desprendimientos que además del peligro de las rocas se llevan consigo parte del camino con los socavones.



En la zona también trabajó intensamente Defensa Civil alertando a la gente y socorriendo a quienes lo necesitaban.