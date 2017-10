El avión antigranizo no alcanzaría a volar esta temporada en el Valle de Uco

La primavera llegó con la amenaza de las primeras tormentas graniceras para Mendoza y con el inicio adelantado de la nueva campaña de lucha antigranizo que ya está en pleno funcionamiento y con algunas novedades, como la incorporación en unos días del cuarto avión que estaba en desuso desde 2012. Sin embargo, el Valle de Uco deberá esperar un poco más por el anunciado jet bimotor –la quinta aeronave– que se había anunciado para la zona, donde existe un sistema de generadores de superficie.



La compra sigue su curso administrativo, pero demandó nuevos tiempos que impedirían que funcione esta temporada o en el mejor de los casos, desde febrero.



La apertura de sobres licitatorios, que estaba programada para mediados de agosto, se pasó al 20 de este mes, debido a un pedido hecho por los mismos oferentes, ante la cantidad de requisitos del llamado.



Además, se estima que todos acudan al mercado estadounidense, ya que no se registran aviones de este tipo en el país . Para esta adquisición se destinaron $38 millones.



"Todas las empresas nos pidieron postergación porque verdaderamente no es sencilla de armar la oferta. No es una licitación común y normal. Son todos trámites lentos y para los oferentes es muy difícil definir todos los costos. Nos tomamos el tiempo porque vimos que no era tan sencillo. Lo bueno es que estamos compenetrados en el tema y que esto ayudará a que la oferta sea más amplia", afirmó Pablo Stalloca, al frente de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC), sobre esta aeronave especial para sobrevolar el Valle de Uco, donde está prohibido que ingresen el resto de los aviones. Esto debido a un accidente aéreo que dejó como saldo 2 muertos en 2005 y que puso en evidencia que no era seguro volar con aviones con turbohélices, por la tipografía de la zona.

Más allá de que, en un principio, se planteó que el jet funcionara desde 2017, estas postergaciones y la nueva planificación de otras funciones que cumplirá por afuera de la temporada, lo demoraron.



"Esto dependerá de que si está acá el avión o afuera, si ya está equipado o hay que adaptarlo para el servicio de lucha antigranizo, además del tiempo que demanden la capacitación y la habilitación. Va a estar complicado que lleguemos a esta campaña. Quizás tenemos suerte y se da todo para que en febrero lo tengamos funcionando, pero hasta que no veamos la oferta no sabemos", comentó el funcionario.



Detalló que entre otros ítems la licitación incluye capacitación, mantenimiento por un año, un equipamiento para servicio sanitario y también para investigación científica.



Está previsto que cuando no esté ocioso, realice tareas sanitarias, combate de incendios, asistencia en el programa de erradicación de la mosca del Mediterráneo, entre otras tareas. También funcionará a la par del sistema vigente, es decir mixto.



Al ser consultados sobre la actualidad del sistema de protección contra el granizo para el Valle de Uco, que es a base de generadores de superficie y que viene utilizándose desde los últimos 10 años, desde la DACC aseguraron que hoy está en pleno funcionamiento, a partir de 10 generadores. Próximamente sumarían dos que están terminando de arreglarlos y para principios de 2018, otros dos que estaban desarmados.



"Más allá de ponerlos en funcionamiento, lo complicado a veces es el mantenimiento, son distancias largas y a veces, inaccesibles. Hemos armado una suerte de cuadrilla de mantenimiento para poder estar atentos a cada problema, para poder asistirlos rápidamente", detalló Stalloca.



El funcionario adelantó que también se les está realizando un recambio del sistema de baterías, sumándole tecnología para que el consumo sea sólo cuando esté en funcionamiento y no de forma permanente, como ocurre ahora, que lleva a que demoren en recargarse y existan riesgos de desprotección eventuales.