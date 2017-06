"El Alfredo es el que tiene la última palabra", dicen en el oficialismo

Todos a la calle. Dicen que no hay una orden ni responde a una estrategia precampaña, pero lo cierto es que desde el gobernador Alfredo Cornejo para abajo todos comenzaron a mostrarse en la calle y a tener contacto con los que, en definitiva, confirmarán o modificarán sus preferencias electorales en las próximas elecciones legislativas. Y, con voz más fuerte o en susurros, Cambia Mendoza ya tiene claro que la cara del jefe del Ejecutivo será la que debe mostrarse aún más que la de los futuros candidatos.

Es un preludio, a qué negarlo, por más que desde el oficialismo se subraye hasta el cansancio que no están definidos los candidatos, ni el jefe de campaña ni el eje que tendrá y quiénes soportarán el peso.

Pero hasta la justificación de las diarias apariciones del gobernador y las de sus ministros parece ser parte de la propaganda. "No sé por qué les sorprende. El año pasado fue dedicado al ordenamiento y esta agenda actual es que ahora se están viendo los resultados de lo que antes no se notaba", decían ayer en Casa de Gobierno.

Pero el cambio es notorio. Sólo en junio, el gobernador Cornejo salió casi todos los días a la calle, salvo el fin de semana y el lunes 5.

Algunos creen que este fue el error de Enrique Vaquié al irse al Banco Nación. "Ahora era la oportunidad de mostrarse", dicen.

Al contrario de Vaquié, el que está aprovechando el momento es su sucesor en la cartera de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. Ayer hasta se mostró repartiendo volantes a los automovilistas en el inicio de una campaña de seguridad vial. ¿Qué hacía ahí, si no como parte de los prolegómenos de la campaña? "Es un ministerio muy grande y muchas cosas dependen de él. Hay obras de seguridad vial que son responsabilidad nuestra", dijeron desde su cartera. También allí aseguraron que está confirmado que Kerchner no será candidato en 2017, que no habla del tema campaña y que, en cambio, es una figura que puede estar lo suficientemente fortalecida para 2019 y que hasta podría aspirar a ser el sucesor de Cornejo, siempre y cuando se descarte la posibilidad de reelección.

La figura de la campaña será Alfredo Cornejo. Lo dicen en Cambia Mendoza y también en el justicialismo. Para aquellos, es la imagen a aprovechar. Para éstos, es la figura a vencer. Los dos coinciden en que mide bien.

"Hay que salir con Cornejo, sin duda. Ahora parece raro, pero porque al último gobernador lo querían esconder cuando llegaban las elecciones", se regodean los oficialistas.

Ayer el más predispuesto a hablar abiertamente fue el intendente de Junín, Mario Abed, casi número fijo para encabezar la lista de diputados nacionales por Cambia Mendoza. "La semana que viene se resuelve y el Alfredo (luego se corrige y lo llama gobernador) es el que tiene la última palabra", dijo Abed.

El juninense tiene claro cómo manejar una campaña electoral. Comandó dos, la última la de las legislativas de 2013, y en ambas ganó el radicalismo con sus aliados de turno. Con esa experiencia sostiene que "el gobernador tiene que acompañar, además de que es una figura muy fuerte, con una excelente gestión y una gran administración y su incidencia será muy notable". Pero tampoco les quita protagonismo a los candidatos y dice que "ellos (él mismo) tienen que hacer la otra parte. Es 50 y 50, porque si los candidatos se quieren apoyar sólo en el gobernador, están equivocados".

Abed dijo que es bueno que Cornejo y sus ministros hayan ganado la calle. "Es un momento de definiciones. Este gobierno tiene un año y medio de gestión y ya puede salir a inaugurar cosas, no sólo para las elecciones. Ya usó el tiempo que necesitaba para ordenar y ahora, más allá de que coincida con el año electoral, es una culminación de una primera etapa y puede salir a mostrar obras".





Actividades con Cornejo a la cabeza

Jueves 1 Recorrió las obras que se realizan sobre la calle Tropero Sosa de Maipú. Con la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, presentaron la nueva sede del OAL de Maipú, donde funcionará también la UMA departamental.

Viernes 2 Con la ministra Claudia Najul recorrieron las instalaciones del nuevo albergue para madres cuyos bebés están internados en neonatología del hospital Scaravelli, en Tunuyán.

Sábado 3 En el marco de la II Expo Ambiental, el gobernador Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, firmaron un convenio de adhesión para enfrentar el cambio climático.

Martes 6 Participó en la lectura de la acordada para la entrega de las armas decomisadas a la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados - ex RENAR). Presentó el plan de obra de refacción que se realizará en las calles Boulogne Sur Mer y Pedro Molina de Ciudad.

Miércoles 7 Participó en la presentación de la marca Valle de Uco.

Jueves 8 Con la ministra de Salud, Claudia Najul, recorrieron la nueva Casa Cuna para bebés.

Viernes 9 Con el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, y el intendente Marcelino Iglesias brindaron detalles de la apertura de sobres para las remodelaciones de la calle Mitre y el carril Ponce en Guaymallén.