La imagen es al menos penosa. Un aula de quinto año de una escuela mendocina sólo con un puñado de alumnos, el resto desertó en el camino. Las cifras oficiales reflejan la crisis: el 59% de los alumnos locales no logran terminar la secundaria. Además la Provincia invierte al año $49 millones en costo laboral para atender a los que repiten –construir una escuela cuesta $23 millones–, y las evaluaciones, como Aprender, confirman que los repitentes no demostraron mayores conocimientos pese a pasar dos veces por los mismos contenidos.





"Unicef dice que cuando los estudiantes repiten masivamente, como en nuestro caso, es el sistema el que está desajustado. Por eso estamos estudiando implementar cambios en el sistema todo. El modelo 2030 piensa en los chicos que este año entraron en sala de 5 y en el 2030 van a estar saliendo de quinto año", comenzó diciendo María Julia Amadeo, la directora de Planificación y Calidad Educativa de la DGE, que por estas horas está en Buenos Aires definiendo lineamientos nacionales para esta nueva secundaria.





No más profesores taxis

Para que este modelo funcione puertas adentro de la DGE buscarán que a futuro los docentes secundarios se concentren más en un colegio y vayan desapareciendo los docentes taxis, que hoy tienen 5 horas en cada escuela y que en un día recorren varias instituciones. Esto ya se ha intentado en la provincia, con concursos de concentración horaria por el cual los profesores de un colegio son los que tienen prioridad cuando se generan horas vacantes, pero no ha dado el resultado buscado.





"Que los docentes concentren sus horas en una escuela hace que conozcan más a sus alumnos y se comprometan con su institución. Hoy toman 10 horas y luego trasladan 5 a un colegio que, por ejemplo, les quede más cerca de su casa. Por eso queremos generar paquetes de horas, por decir de 25 horas, y que si un docente toma ese paquete ya no se pueda trasladar sin llevar el paquete completo. Es un cambio cualitativo que se deberá implementar con tiempo, pero lo que buscamos es que los paquetes de horas sean de las instituciones", deslizó Amadeo.





El hecho de que las horas pasen a ser de las instituciones y no de los docentes como se concibe actualmente abrirá una nueva discusión con el gremio.





Recursar como en la universidad

Entre los cambios que están en carpeta está el nuevo régimen académico que se planea implementar el próximo año y que se asemeja al universitario. Bajo el título de "promoción acompañada", la DGE estudia que los chicos que se lleven 3 materias, que en el actual régimen repiten el año completo, puedan recursar sólo los contenidos que no pudieron aprobar y evitar así el impacto negativo que esto genera en el alumno y su futura deserción. La idea es que cuando se termine el año, se evalúen las trayectorias personales y se decida en virtud de cada caso.





"Con el actual esquema si un chico se sacó un 7 en el primer trimestre, otro 7 en el segundo y 3 en el tercero, cuando se promedia se lleva la materia completa, cuando en realidad es sólo un tramo el que desaprobó. Lo que evaluamos es que pueda recursar los contenidos que no alcanzó. Estamos pensando en aulas virtuales para recuperar saberes, pero eso no está definido", explicó la funcionaria. El cursado virtual sería una respuesta a la carencia edilicia actual, por la cual no habría aulas disponibles para el cursado de los repitentes.





En el esquema que se estudia figura que puedan hacerse materias cuatrimestrales, con mayor carga horaria, que permitan por ejemplo a un alumno que adeuda otros contenidos hacerlos en el cuatrimestre siguiente.





Proyectos y no materias estancas

El esquema de cambios incluye derribar a futuro la idea de las materias estancas actuales y que los alumnos trabajen por proyectos que integren varias áreas.





"Los profesores estamos formados por disciplinas, pero debemos salirnos de ahí para enriquecernos con la mirada del otro. Esto difícilmente se pueda cumplir si los docentes no están concentrados como buscamos. Pero además intentamos que esto se traslade también a la formación docente para que el cambio se inicie desde el principio", admitió Amadeo, quien ya diseñó varias de estas propuestas de secuencias integradas para abordar una temática desde varias áreas.





En este esquema la escuela abandonará aquel papel tradicional de proporcionar contenidos, ya que hoy los alumnos pueden encontrarlos en cualquier dispositivo, y se centrará mucho más en desarrollar capacidades.