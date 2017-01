Efecto manteros: La Federación Económica de Mendoza pidió límites contra la venta ilegal

La Federación Económica de Mendoza (FEM) pidió "poner límites" a la venta ilegal y aseguró que la provincia "no es ajena a esto", en un comunicado dado a conocer hoy en referencia a los desmanes protagonizados ayer en la Ciudad de Buenos Aires por un grupo de manteros de Once.



"Es indispensable ponerle límites a este fenómeno que lamentablemente se instaló y propagó en forma descontrolada en varios puntos del país; también es fundamental darle protección a los miles de comerciantes que son fuente de empleo y hoy deben sufrir en las puertas de sus negocios o en las inmediaciones, este 'formato comercial' que muchas veces cuenta con el aval del poder de turno", sostiene la FEM.



Y agregó: "Lamentablemente Mendoza no es ajena a esto. La semana pasada lo manifestamos cuando tras una recorrida por la feria del juguete de Las Heras, detectamos prendas de conocidas marcas a precios ridículamente baratos. Además presenciamos una pelea entre puesteros, hecho que derivó en la intervención de la policía".



"A ello le sumamos -añadió- el permanente reclamo que hacemos tras el desembarco de La Salada en Santa Rosa; esto, como es de conocimiento público, contó con el respaldo del intendente de turno y ahora sigue con igual apoyo de su intendenta argumentando que genera empleo para los santarrosinos, una verdadera vergüenza".



En el comunicado, la entidad plantea distintos interrogantes: "¿No hay otra forma de crear trabajo?, ¿quién protege a los negocios legalmente establecidos?, ¿quién controla los impuestos que no se pagan?, ¿cuál es el origen de la mercadería comercializada?, ¿hay explotación de mano de obra?, ¿por qué se dejó funcionar a esa feria tanto tiempo en condiciones precarias?".



"Son varios los interrogantes que aún no tienen respuesta. Pero no miremos sólo lo que pasó (ayer) en Buenos Aires. Este flagelo lo tenemos acá y a la vista de todos. En el marco de la ley, que debe ser igual para todos, es momento de poner orden en la provincia. Es por eso que desde la FEM pedimos a las autoridades competentes una 'Mendoza libre de venta ilegal y clandestina'", finalizó.