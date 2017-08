Amenazas a directivos, presiones, protestas. Malargüe se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Mendoza, cada vez que este lleva las clases y jornadas de educación sexual a ese departamento.

Si bien el sábado hubo una marcha en la cual los manifestantes aseguraron estar a favor de la educación sexual, pero no de los métodos usados para enseñarla, desde la Dirección General de Escuelas explicaron que a la hora de actuar, estos grupos no lo hacen maduramente.

malargue marcha educacion sexual.jpg Los manifestantes caminaron por las calles del centro de la ciudad sureña hasta el reloj.

"Ha habido llamadas de amenazas hacia directivos o recibieron presiones para que no se haga ninguna actividad", explicó la subsecretaria de Gestión Educativa, Mónica Coronado.

"No hemos recibido objeciones por escrito, no es así como actúan estos grupos, ojalá lo hiciera así y abriendo un debate maduro", señaló la funcionaria a radio Nihuil.

Según Coronado, uno de los argumentos que dan estos grupos es que "la educación sexual animaliza a los jóvenes", pero no tienen en cuenta que "cuando dicen que se van a levantar en armas los perjudicados serán los chicos".

No obstante, la subsecretaria señaló que este tipo de objeciones no es exclusivo de algunos sectores religiosos de Malargüe. "Creo que hay muchos grupos, muy conservadores, homofóbicos, que están en distintas zonas de la provincia y que trabajan, no como en Malargüe pero presionan".

La semana pasada, desde la Dirección General de Escuelas, se emitió una circular en donde se les recordaba a los directivos de cada colegio de que estas clases deben desarrollar con total normalidad, pero además se les pidió que si recibían algún tipo de llamada, se informa de inmediato al gobierno provincial.