Edemsa aumentó su inversión el 46% y prevé nuevas obras

La inversión de Edemsa en obras de infraestructura durante 2016 creció el 46% con respecto al 2015, según consignó la empresa en el último balance aprobado por su directorio y presentado recientemente a la Comisión Nacional de Valores (CNV). De acuerdo con este informe, la inversión total de la distribuidora ascendió el año pasado a $400 millones, unos $126 millones más que en el ejercicio anterior.



Estos montos le permitieron al concesionario eléctrico implementar obras de repotenciación de estaciones transformadoras en distintos puntos de la provincia y avanzar en la construcción de plantas nuevas, como la que se ubica al pie del Cerro de la Gloria, que será oficialmente inaugurada este fin de mes. El balance de Edemsa destaca que esta obra, puntualmente, resulta "esencial y prioritaria para el abastecimiento eléctrico de la región Oeste del Área Metropolitana" de la Ciudad de Mendoza, dado el notable aporte que implica en la red de alta tensión.



El informe contable también consigna que durante 2016 se cumplieron las metas de construcción del 40% de la estación transformadora El Cerrito, en San Rafael, y que se concluyó la ampliación de la estación de Maipú. También se puso en funcionamiento un nuevo alimentador en el Parque Industrial Maipú y se finalizó la ejecución de cinco distribuidores: tres en la zona del Valle de Uco y dos en el Gran Mendoza.



"Trabajamos denodadamente en identificar soluciones de inversiones, operación y mantenimiento que resulten de factible concreción y levanten las restricciones del sistema eléctrico, asegurando su correcto comportamiento dinámico", se afirma en el documento presentado por Edemsa a la CNV.



Allí mismo, la compañía da cuenta de que sus ingresos crecieron el año pasado el 106%, hasta alcanzar los $2.321,6 millones. "Esto –precisa el balance– obedece principalmente al aumento de los costos de abastecimiento (directamente trasladables a tarifa) a raíz de la quita parcial de subsidios del Estado nacional". Sin embargo, el alza interanual de los costos de abastecimiento superó notablemente el aumento de los ingresos: fue del 213%. Otros costos, como incrementos en "remuneraciones y canon de concesión", aumentaron un promedio del 43%.



En consecuencia, los márgenes de la compañía no sufrieron impacto relevante en 2016. En la práctica, la mayor facturación se dirigió al pago de la electricidad al mayorista Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).



La deuda que Edemsa mantiene con esta empresa –conformada por el Estado y representantes privados del sector– mereció un tratamiento especial en el informe. Se trata de una situación generada mientras tuvo vigencia el régimen de tarifas congeladas por el llamado Plan de Convergencia Nacional. En esos años la inflación y el incremento de los costos operativos llevaron a las concesionarias de todo el país a buscar fuentes de financiamiento diferentes de las tarifas para hacer frente a sus necesidades, preservando a la vez la prestación del servicio.



Es en virtud de este escenario que la Nación estableció en la actual ley de Presupuesto la compensación de las deudas de las concesionarias frente a Cammesa con los ingresos no percibidos hasta que la actual administración nacional decidió actualizar los cuadros tarifarios. Los ingresos no percibidos por Edemsa entre el 1 de agosto de 2013 y el 21 de diciembre de 2015 fueron calculados por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) en $1.533 millones.



En cuanto a la gestión comercial de Edemsa, el balance destaca que la empresa registró en 2016 una serie de actividades tendientes a hacer más ágil y eficiente su servicio, con el 100% de nuevas adhesiones a la factura digital respecto de lo planificado. También se incorporaron 1.100 nuevos clientes de 44 barrios carenciados de la zona de concesión, lo que elimina en esas áreas las conexiones precarias, con su consiguiente riesgo para la seguridad de los vecinos.