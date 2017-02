Echaron a la profesora que criticó al Gobierno en el Acto del Bicentenario

Paola Vignoni fue una de las oradoras del acto del Bicentenario el 9 de julio del 2016 de la escuela N° 4-050 “Roberto Azzoni” de Guaymallén y tuvo duras opiniones con respecto a las políticas educativas que lleva adelante el Gobierno de Mendoza y a la falta de inversión en infraestructura educativa.



Esto le valió un apercibimiento en el que se la acusaba de coaccionar ideológicamente a menores de edad.

Otro episodio surgió en octubre del año pasado, cuando los alumnos estaban a punto de rendir el examen del Operativo Aprender.



Según el relato de la docente: “Comenzaron a llegar algunos estudiantes de 5º año, se agrupan y debaten si entrar o no. Yo les comento que no deben sentirse presionados y les entrego un folleto explicativo, realizado por docentes (del SUTE) que conocen el operativo aprender. Entonces me cuentan que una trabajadora de la escuela los amenazó diciéndoles que si no rendían les quitarían la matrícula. Luego entré a la escuela, realicé la jornada institucional y entregué folletos informativos a mis colegas”.



A partir de estas acciones, Vignoni comentó que por la tarde “la regente Viviana Navarta se me acerca y al oído me dice que, antes de que me retire, pase por dirección. Allí se encontraban la secretaria -que había labrado el acta en mi ausencia-, la regente, la directora Mónica Peñayrua y una preceptora. Cuando ingreso me dicen que había ‘obstaculizado el normal desarrollo del operativo aprender’. Les dije que eso no era así, que lo único que he hecho es brindar información para que haya diversas miradas. Entonces hicieron la aclaración al final del acta, también me recordaron un par de veces, que solo tenía 48 horas para hacer mi descargo y lo colocaron en el acta”.



Tras esos dos episodios, este martes, nuevamente la docente fue llamada a la dirección, donde se le notificó que había sido desafectada de las 13 horas cátedras de Ciencias Naturales que dictaba en la institución desde 2012.



Desde el Sute, pidieron por su reincorporación dentro de la negociación paritaria que se desarrolló el miércoles en la Subsecretaría de Trabajo y señalaron que se trata de una “persecución ideológica”.