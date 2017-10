Dos leyes para que cirugías y estudios sean gratuitos

De 2.500 casos de mendocinas que padecen cáncer –lo que se calcula por año–, el 47% es de origen mamario. El dato es uno de los que muestra la importancia de la lucha contra el cáncer de mama, que este jueves se conmemora a nivel mundial.

El primero es el que está más cerca de concretarse, a pesar de que aún se estudia minuciosamente su impacto a nivel económico. Se trata de la ley de prevención de cáncer hereditario de mamas y ovarios, presentada hace un año por el senador Eduardo Giner (UCR), y que logró media sanción de Senadores. Había sido tratada por el Consejo Asesor Científico Tecnológico, del que participaron distintos especialistas.

El cometido es importante: establece la obligatoriedad para todos los prestadores de salud del Estado , obras sociales y aseguradoras privadas de brindar cobertura al 100% del costo que implique la determinación del estado de portador de las anomalías perniciosas en los genes BRCA1 y BRCA2, que serían los estudios que pueden determinar si una paciente con antecedentes personales o familiares de cáncer de este tipo, corre riesgo de padecer esta enfermedad.

También establece la gratuidad para que, en caso de que dé positivo, se tomen medidas profilácticas quirúrgicas, farmacológicas o las que, a futuro, la ciencia determine como eficaces, en el cáncer de mama y ovario con base hereditaria. Esto incluye las cirugías reparadoras.

El costo monetario del estudio de prevención, que hoy es de aproximadamente $20.000, es lo que ha llevado a que el proyecto, que ya está en Diputados y pasó por los filtros de la Comisión de Salud, esté siendo evaluado minuciosamente para que avance hacia la otra media sanción o para modificar algunos artículos.

"Elevamos una consulta desde la comisión al Ministerio de Salud, porque tenemos que ver la visión técnica del proyecto y también cuál sería el impacto económico, porque no sabemos cuál es la población objetivo, para saber de cuánto debería ser la asignación presupuestaria con la que debemos contar para darle aplicación. En términos generales, estamos todos de acuerdo y tenemos la voluntad política de aprobarla, pero tampoco podemos sacar una ley para que sea letra muerta", comentó el diputado Jorge López (UCR), al frente de la Comisión de Hacienda de Diputados.

Que estén garantizados los recursos para que se cumpla –dijo– es la prioridad y lo que ha llevado a que no se frene, sino que se mantengan reuniones con referentes del Ministerio de Salud, a quien se le solicitó conocer a cuántas personas, aproximadamente, podría abarcar la ley, para saber qué tendrá que afrontar el Estado. "Esperamos ese informe y también si hay algunas propuestas de modificaciones sugeridas o para que complemente al programa oncológico que existe desde el Ministerio. Hay voluntad política para avanzar, pero en el marco de las posibilidades presupuestarias", cerró López.

Que adhiera Mendoza a ley nacional

Otro de los proyectos vinculados al cáncer de mamá que espera es el que busca la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional 26.872 -de 2013-, para la cobertura obligatoria de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, o provisión de prótesis.





"Nos hemos salvado de una enfermedad que es muy difícil pero también nos interesa seguir nuestra vida con normalidad, y no por cuestiones estéticas, sino por sentirnos de algún modo completas. En salud no debemos escatimar esfuerzos", comentó la senadora Norma Corsino (UCR), que fue quien presentó hace un año el proyecto que está en la comisión de Legislación y Asuntos Institucionales, y que aún no avanza.





Que el 30% de las pacientes con cáncer de mama deben realizarse una mastectomía, además de que las pacientes con reconstrucción mamaria tienen una evolución más favorable por lo psicológico.





La legisladora, que conoce de qué se trata ya que fue operada en 2014, también busca concientizar con respecto a la prevención temprana y precoz, y celebra que avance el proyecto de su par, Eduardo Giner.