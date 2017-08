El ex funcionario de Cultura, Fabricio Centorbi, se defendió luego de que el Tribunal de Cuentas lo multara a él y a otros ex funcionarios de Paco Pérez a devolver más de 1,6 millones de pesos.

Centorbi usó su cuenta de Facebook para dar su versión y señaló: "El Tribunal de Cuentas de la provincia efectivamente ha multado a funcionarios de la gestión 2011 - 2015 del Ministerio de Cultura de la provincia (entre los que estoy incluido) por no responder a las observaciones realizadas al balance de lo actuado durante el 2015. Esas observaciones son administrativas y técnicas, y se realizan habitualmente en todos los ejercicios".

En su defensa, también aseguró que "lo particular del caso es que no pudimos hacer nuestros descargos pertinentes porque la notificación oficial fue remitida a la Secretaría de Cultura de la Provincia, y desde allí se decidió no avisarnos a nosotros y también de manera electrónica a una dirección de correo del gobierno, que, naturalmente, no utilizamos desde diciembre de 2015 cuando dejamos los cargos".

"Respecto de mi proceder y mi actuación personal en aquel cargo, seguramente cometí mil errores y podemos debatir qué cosas fueron mejores y cuales peores, pero tengo la conciencia tranquila, y sé que tomé todas las decisiones que me correspondieron del modo que creí más conveniente tomar, en el contexto en el que fueron tomadas más allá de lo resultados", aseveró.

Centorbi, junto a otros ex funcionarios deben devolver en 30 días la suma de $1.651.086,69 por contrataciones irregulares de servicios para distintos eventos durante el último año de gestión de Paco Pérez.

Pero Centorbi no fue el único funcionario que se defendió tras la millonaria multa.

Alfonso Conrado era director del Espacio Contemporáneo de Arte y fue multado con diez mil pesos.

Conrado también utilizó Facebook para defenderse.

"Simplemente he recibido una multa por no responder a una consulta realizada por el tribunal de cuentas (lo cual me fue imposible, porque nunca me enteré de esta consulta, porque aparentemente notificaron la misma en el ministerio de cultura un año después a que dejara de trabajar ahí). La falta de respuesta y la imposibilidad de explicar mi participación ha generado dicha multa, la cual, reitero, la voy a recurrir ante la corte. Como se puede apreciar en el cuerpo del mismo artículo, no tengo que devolver nada."

Asimismo, criticó a los actuales funcionarios de Cultura "que si respondieron a las consultas del tribunal, no informaron del proceso en cuestión, propiciando que se generara esta multa".