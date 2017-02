Donó su segundo sueldo a la DGE

El ministro de Infraestructura de Mendoza Enrique Vaquié anunció a través de las redes sociales que no cobrará su salario por ser director de YPF.





"No es caridad ni altruismo, es lo que debo hacer. Mis honorarios, a escuelas públicas", aclaró.





Embed No es caridad ni altruismo, es lo que debo hacer. Mis honorarios de YPF, a escuelas públicas. https://t.co/u8HiQM9BZp pic.twitter.com/AMBzPUo0ZY — Enrique Vaquié (@evaquie) 6 de febrero de 2017



El texto completo que publicó en Facebook:





"Esta semana la Legislatura tratará un proyecto que me involucra personalmente, la donación de mis honorarios como director de YPF a la Dirección General de Escuelas. No pretendo hacer con esto alarde de despojo ni nada por el estilo. Al contrario, lo hago porque creo que corresponde y sostengo que es la manera correcta y transparente de instrumentarlo.





Mendoza tiene, como provincia petrolera, un lugar en el directorio de YPF. Ese lugar, es para defender los intereses de Mendoza en la mesa de decisiones de la petrolera nacional. Puesto que soy Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, y que bajo este ministerio está la planificación y ejecución de la política energética de Mendoza, me pareció positivo ir yo mismo a las reuniones de directorio de YPF a representar a la provincia.





Claro está que no corresponde cobrar dos sueldos a la vez. No está en mi espíritu hacerlo; pero además, más allá de lo legal, creo que está mal. Por eso, y puesto que no puedo ejercer en YPF como director ad honorem, decidí buscar un modo transparente y eficaz de asignar ese dinero.





Podría hacerlo yo por mi cuenta, pero la verdad es que se prestaría a suspicacias. Por eso creo que lo mejor, es hacerlo por medio de un instrumento legal, que la iniciativa pase por la Legislatura y que el destino de los fondos esté bien claro: engrosar las arcas de la Dirección General de Escuelas, en cuya jurisdicción se encuentra la educación pública de Mendoza.





Como les decía, no quiero hacer de esto un motivo de alabanza. Al contrario, quiero que se me critique o reconozca por hacer mal o bien mi trabajo. Pero sí quiero que quede claro que no cobro dos haberes, y que el ingreso por representar a Mendoza en YPF, se destina íntegramente, por mí decisión y con aval legislativo, a la Dirección General de Escuelas".