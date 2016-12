Disolución de la Empresa Provincial de Transporte Mendoza: la Legislatura espera vallada

Desde la mañana de este lunes, la Legislatura de Mendoza se encuentra cercada. Es que este martes se debatirá el proyecto que busca disolver la Empresa Provincial de Transporte Mendoza y reconvertirla en una sociedad anónima (S.A.) con mayoría accionaria del Estado.





Según dijo la vicegobernadora Laura Montero , es porque desde el Ministerio de Seguridad le dieron "muy malas noticias" con respecto a la posibilidad de disturbios, y quieren resguardar la integridad de las personas y el normal desarrollo de la sesión. Según comentó, los manifestantes no podrán ingresar al recinto y los que quieran observar el debate lo podrán hacer por internet.





Sobre este punto, el delegado de Troles en ATE, Jorge Chávez, aseveró que ellos piensan participar en forma pacífica en la votación y que harán lo posible por estar presentes dentro del hemiciclo.





Perspectivas

Hasta el momento, la iniciativa de Alfredo Cornejo cuenta con los votos necesarios para convertirse en ley.





La vicegobernadora dijo al respecto que "el proyecto se va a ratificar mañana. Se le hicieron las modificaciones necesarias para asegurar los puestos de trabajo de los empleados que están en la EPTM. Ha habido mucha transparencia en la conformación de la sociedad anónima, que sigue siendo una sociedad mayoritaria del Estado, como lo es Aerolíneas".





Acerca de las preocupaciones de los trabajadores, la funcionaria dijo que la decisión de disolver la EPTM no había sido fácil. "Pero a veces hay que tomar estas determinaciones porque lamentablemente es una empresa que ya no podía funcionar en las condiciones en que lo venía haciendo. Se iba a trasladar en algún momento en mayores costos para los ciudadanos. O una imposibilidad de mejoramiento del sistema".





Aseguró que la disolución y la creación de una S. A. responde a la lógica de la buena administración para prestar el servicio.





Vallas

Sobre el corte de la calle Patricias Mendocinas y el vallado impuesto en las inmediaciones del edificio legislativo, Montero manifestó: "El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad. Hoy (por ayer) me comuniqué con ellos y me dijeron que no tenían buenas noticias para mañana (por hoy) y que iban a tomar medidas para resguardar el funcionamiento institucional y el normal desarrollo de la sesión, porque ésta es la casa de representación de todas las fuerzas políticas".





Los que quieran seguir la sesión lo podrán hacer a través de internet, porque, según dijo Montero, se transmitirá en vivo y en directo por los canales de internet de la Legislatura.





"Vamos a garantizar la transparencia del debate", recalcó.





Sin embargo, aclaró que no quieren que suceda lo mismo que en la sesión de Diputados, en la que hubo disturbios. "Esas manifestaciones violentas hacen que tengamos que tomar cierto resguardo", subrayó.





Manifestación pacífica

Acerca del vallado preventivo que se efectuó en las calles aledañas a la Casa de las Leyes opinó el delegado de Troles en ATE, Jorge Chávez: "Vimos que cortaron la calle Patricias Mendocinas sin ningún sentido ayer, después levantaron el corte. Vamos a manifestarnos, pero en forma pacífica. Está en juego nuestra seguridad laboral".





Expresión de deseo

Acerca de la posibilidad de conservar los puestos de trabajo, Jorge Chávez manifestó que no cree en las afirmaciones del oficialismo. "Ojalá me equivoque, pero creo que va a quedar gente desempleada".

Agregó que el artículo 12 del proyecto oficial –es el que versa sobre la protección de la fuente laboral– es apenas "una expresión de deseo" del Gobierno.





Sin embargo, aseveró que desde el sindicato que él representa van a realizar un seguimiento de la reubicación de los ex empleados de la EPTM que prometió hacer el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli.





Participación

El senador justicialista Luis Böhm explicó que desde su partido pedirán a las autoridades legislativas que dejen participar a unos 30 representantes sindicales en la sesión especial donde se tratará el proyecto. Si bien no pueden impedir el vallado, sí quieren es garantizar la asistencia al debate de los trabajadores, que componen el costado más vulnerable de la iniciativa de disolución de la EPTM.