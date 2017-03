"Dios estuvo en el Frank Romero Day", aseguró un especialista en grúas

El accidente en el ensayo de Vendimia dejó mucha tela por cortar. Y un sinfín de opinadores de turno. Por eso, vale la opinión de un experto, que fue contundente.

"Mi manual de seguridad dice que no debe haber gente debajo de la grúa", indicó Juan Garó, ingeniero especialista en grúas quien agregó: "La empresa puso todo en peligro, hasta a su operario. Es muy grande el error que hubo, no hubo planificación", y que "anoche Dios estuvo en el Frank Romero Day".

"Fue error de romper las reglas de seguridad, no calcularon para nada. Hubo un error de cálculo. El anclaje que tomaron para sostener la parrilla yo veo que está mal porque las dos tomaron del mismo lugar y una va a vencer a la grúa más chica", detalló el especialista a Radio Nihuil.





grua-8.jpg Nicolás Bordón / Diario UNO.





grua-9.jpg Nicolás Bordón / Diario UNO.



Juan Garó indicó que con las grúas que estaban en el Teatro Griego "lo pueden hacer bien. Por empezar tomar medidas de seguridad en el anclaje en la grúa. No tienen la plataforma de apoyo que es donde se apoya la grúa y debe estar asegurada con dos seguros que llevan".



El especialista insistió: "Tendrían que haber hecho un estudio de suelo y decir dónde iban a ser los anclajes, los kilos que van a haber, donde van los anclajes de seguridad. Para todo hay que hacer los cálculos de peso, los movimientos, si va a haber gente abajo", aunque repitió que la grúa no es confiable, y no debe haber personas debajo.



grua-10.jpg Nicolás Bordón / Diario UNO.