Desviarán cargas pesadas del centro de Tunuyán

Mejorar las rutas para que sean seguras y accesibles también hace a una propuesta turística de calidad. Tras el lanzamiento de la marca Valle de Uco, la primera delimitada como polo atractivo de Mendoza, el Gobierno anunció que en agosto licitará el desvío de carga pesada para iniciar en Tunuyán la pavimentación de la ruta 92.A pesar de que hubo una ordenanza, que data de 2013, que prohibió el tránsito de vehículos de carga pasada por el tramo de la ruta 40 que atraviesa el centro tunuyanino (por la avenida San Martín), y de reiterados anuncios recién ahora se empezará el desvío.Anunció Alfredo Cornejo que llamará a concurso público en agosto para la realización de la mayor parte del trabajo. La inversión total oscilaría entre los $13 millones y $15 millones. Nueve millones de este total serán destinados a la empresa adjudicataria; unos $3 millones corresponderían al asfalto que proporcionará Vialidad provincial y el resto será aportado por el Municipio de Tunuyán para pagar las alcantarillas."Esta es, ahora, la gran obra para la zona, considerando que por día pasan unos 170 camiones de alta peligrosidad por el centro de Tunuyán. Esto ayuda a la agroindustria, pero también al turismo", dijo el gobernador, luego de presentar en el hotel Turismo de Tupungato el diseño del logo y las aplicaciones y herramientas que contempla la nueva marca Valle de Uco.Según adelantaron, la obra que se realizará hacia el Oeste de la Ruta Nacional 40 se iniciarán en setiembre y habrá 4 meses para su ejecución.Otros de los aspectos que ya quedaron definidos fue el trazo que deberán seguir los vehículos con cargamento y grandes portes, después de tomar Melchor Villanueva y Francisco Delgado, que deberán girar por calle La Argentina para retornar a la ruta."La estructura de La Argentina permite el ingreso a calles de servicios y colectoras para no entorpecer el tránsito de la ruta, además de que cuenta con una estación de servicios en la esquina y con semáforos que van a regular el empalme a esa altura", aseguró Oscar Sandes, director de Vialidad provincial, aclarando fue la opción más conveniente, a pesar de que eran otras dos las que se barajaban.Continuar el desvío hasta la calle Belgrano eran las alternativas sugeridas en el proyecto inicial, que quedaron descartadas. "Para usar alguna de ellas había que erradicar un barrio y Vialidad no permite una intersección de similares características de La Argentina a tan pocos kilómetros", justificaron.También aseguraron que el proyecto de hacer otro desvío hacia el Este de la Ruta 40, propuesta desde Tunuyán y San Carlos, no es viable por el costo que demandaría. Aclararon que esta obra ascendería a más $200 millones para ser terminada.