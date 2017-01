Después de 10 meses, empezarán a arreglar el puente de la 143

Hace 10 meses un socavón en el kilómetro 616 de la Ruta Nacional 143, a la altura del arroyo Salamanca, provocó el desmoronamiento de una alcantarilla, alentado por una seguidilla de intensas lluvias. Muchos mendocinos recuerdan el hecho porque la ruta que une San Carlos con el Sur de la provincia debió permanecer cortada durante un día y porque, casi dos meses después, dos personas fallecieron en ese punto, luego de que el camión en el que circulaban chocara contra un montículo de tierra.



Ante lo ocurrido en marzo de 2016, se tomó como medida provisoria la construcción de un bypass vial, que constó de un desvío de material consolidado y la estabilización de la obra con tubos metálicos. La idea era que la circulación se reanudara rápidamente, pero después no se hizo nada más. Y aún sigue en las mismas condiciones.



Empezar a refaccionar ese tramo, evitando los peligros que revierte esa medida improvisada, es lo que haría Vialidad nacional recién desde la semana próxima.



Quejas diarias

"Está igual que siempre. No hay arreglo, hay un desvío solamente. Es peligroso si no venís con cuidado. El que pasa con frecuencia ya lo sabe, pero para el que no conoce es muy peligroso. Es importante que se realice una obra por el flujo de tránsito de esa ruta", comentó Darío Fragala, un productor de la zona que transita frecuentemente por esta ruta y que reprodujo una de las quejas que vienen repitiéndose entre los automovilistas desde hace varios meses.



El mismo gobernador Alfredo Cornejo fue uno de los que alertó sobre la necesidad de acelerar su arreglo, por lo que mantuvo una reunión con autoridades de Vialidad en esa zona de Pareditas. Desde este organismo le informaron a Diario UNO que las refacciones empezarían a la brevedad, pero que necesitan de unos 6 meses para la primera etapa.



Los próximos trabajos que harían son limpieza y movimientos de suelo, trabajo de subsuelo (compactación y colocación de colchonetas –mallas de acero que contienen piedras– y de suelo (imprimación para impermeabilizar), inyección de hormigón, reconstrucción y aumento de ancho de los muros de la alcantarilla, y rectificación de los cauces de agua.



La segunda etapa contempla la construcción de gaviones diseñados como elementos de soporte y protección que evitan erosiones, transporte de materiales y derrumbamientos de márgenes.



¿Por qué la demora?

Según informaron desde Vialidad nacional, los factores que alentaron su desmoronamiento fueron, entre otros, que esta alcantarilla data de más de 20 años y que fue construida cuando los niveles históricos pluviales no guardaban relación con la cantidad de milímetros de agua que cayeron durante esos tres días en San Carlos.



Además, argumentaron que durante los últimos años los propietarios de terrenos colindantes han hecho movimientos de suelo, desviando el curso natural del arroyo, provocando filtraciones por las banquinas.



También detallaron que ese tramo de ruta está bajo contrato, en el marco del sistema de gestión de obras CREMA con una empresa que se encargó de la construcción y que debe afrontar la reparación y el mantenimiento de la misma.



"Ante fenómenos de este tipo, se debe hacer un proyecto de obra bajo la figura de evento compensable, es decir, que existen trabajos y erogaciones de dinero extraordinarios al contrato licitado originalmente, y que debe tener todos los pasos legales y técnicos de aprobación", explicaron, detallando que por su antigüedad no había antecedentes de estudios de comportamiento sísmico de la zona, alteraciones y saturación de suelo, que ahora debieron ser anexados al proyecto de obra.

"Todos estos requisitos son la parte invisible de las obras y que son los que se percibe como si no se estuviese trabajando", cerraron, haciendo alusión a la demorada cuestionada.



El jefe comunal preocupado

"Hemos reclamado sucesivamente. Es un problema serio, pero pasa ahora a ser aún más serio porque siguen pasando los días y los meses, y no hay novedades. El que no haya movimientos es lo que nos preocupa", comentó preocupado el intendente Jorge Difonso, quien cuando ocurrió el infortunio del puente sancarlino, se encargó de mostrarle a la población con videos que él mismo filmó qué fue lo que ocurrió y el riesgo que podía ocasionar a los conductores.