Descartan que se vaya a volver a imprimir el boleto de micro

Desde el Gobierno descartaron, por el momento, volver al sistema de impresión de tickets en los micros. La discusión se había planteado luego de que una pasajera fuera detenida por no tener comprobante al utilizar la tarjeta de otra persona para abonar.

"Volver a cargarle tinta y papel a las máquinas es un proceso muy costoso. Además este sistema provocaba que las máquinas se rompieran constantemente", indicó Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos.

En lugar de realizar esta modificación, el gobierno propone ampliar los puntos de recarga de RedBus y los medios para hacerlo.

También negó que se vaya a implementar el saldo de emergencia como se utiliza en Córdoba.

Yo presto mi tarjeta

En los últimos días se viralizó en las redes una imagen que recomendaba no prestar la RedBus, esto enojó a muchos mendocinos que criticaron la falta de solidaridad del mensaje.

Mema descartó que la iniciativa haya surgido desde el gobierno y responsabilizó a una empresa aunque calificó el hecho como "desafortunado".

"La tarjeta no es intransferible, se puede prestar pero uno se queda sin la posibilidad de poder comprobar que pagó si utiliza la RedBus de alguien más", señaló el funcionario y aseguró que el caso de Patricia Stibel fue "un caso aislado". "No estamos bajando gente de los colectivos y metíendolos presos. El 90% de las personas que no pagan el boleto tienen saldo en su tarjeta", justificó.