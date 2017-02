Desaguadero lleva casi 3 meses sin agua potable

"Hace meses que no sale ni una gota", dice Carolina, mientras atiende los reclamos de sus hijos de 8, 10 y 12 años. "El municipio ahora trae camiones cisterna para cargar el tanque, pero no es agua potable. ¿Cómo les explico a mis hijos que no tomen el agua de la canilla?", reclama. "Y ahora también dicen que van a repartir bidones, pero ese bidón debe alcanzar para beber y para cocinar... y todos tenemos niños y apenas puede alcanzar para un día", sostiene.



En el pueblo, que irónicamente se llama Desaguadero, parece estar librándose el primer combate de la guerra del agua. El acueducto que lleva agua potable desde La Paz no alcanza a abastecer la zona y todos sostienen que el motivo principal es que hay crianceros que lo han perforado para abastecer a su ganado.



El último censo de 2010 indicó que allí vivían 520 personas, 420 del lado mendocino y 96 en territorio puntano. Un dato interesante y sintomático es que el censo realizado 10 años antes se habían relevado 100 habitantes más.



El lugar es esencialmente una posta, además de un mínimo centro urbano para los puesteros de la región, que en su mayoría se dedica a la cría de ganado. Allí no hay ni siquiera indicios del oasis mendocino.



Pero si ya los 179 kilómetros que lo separan de la Ciudad de Mendoza hacen complejo vivir allí, la falta de agua pone en crisis hasta la misma supervivencia.



"Esto pasa desde hace muchos años, pero cada vez es peor. El calor aumenta, verano tras verano, y esta vez hace como tres meses que ya no tenemos agua", dice Carolina Muñoz (30), que cuenta la situación muy angustiada. "Todos los gobiernos nos han prometido soluciones, pero jamás se ha resuelto", insiste.



La provisión de agua potable para Desaguadero es responsabilidad de AYSAM. Un acueducto la debería llevar hasta allí desde la villa cabecera de La Paz. Son unos 38 kilómetros.



Los vecinos del lugar lo dice a viva voz y desde la Municipalidad lo sostienen por lo bajo, pero los dos sectores llegan al mismo diagnóstico: el agua no llega, porque en distintos puntos del acueducto se han abierto bocas en forma ilegal. "Son los de los campos, que sacan agua de allí para el ganado", dicen.



En la mañana del lunes, ya acosados por la situación, una importante cantidad de vecinos decidieron realizar cortes intermitentes sobre la ruta 7 para hacer visible su reclamo. Este viernes esperan una respuesta.