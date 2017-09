Una profesora de educación física de un colegio de Las Heras fue denunciada por los padres de los alumnos quienes no quieren ir a sus clases debido a los constantes maltratos verbales que sufren. Indicaron que de forma generalizada les dice a los chicos "mugrientos, olorosos, sucios y negros de mierda".



Los padres se reunieron en la puerta del colegio Cadetes de Aeronáutica, ubicado en la calle Tacuarí del barrio Aeronáutico, de Las Heras, en reclamo de lo que ocurren en las clases de la profesora de educación física quien da clases desde 4 a 7 grado.



"Los chicos no quieren venir los viernes a educación física, cuando debería ser algo que tendrían que disfrutar, pero se nos hace muy difícil, no quieren venir. Los chicos le tienen miedo a la profesora", sostuvo a Canal 7 Mendoza Alejandra, mamá de una alumna.



"Los trata de mugrientos, el viernes pasado les dijo negros de mierda, sucios, olorosos. Ella lo hace generalizado para justificarse, dice que el reto fue general. Pero por más que sea así, es una manera muy inadecuada para hablarles", indicó la mujer.



Por su parte, Eduardo Abonassar, supervisor de Educación física de la Dirección General de Escuelas, dijo que cuando desde el colegio informaron la situación se hicieron presentes para tomar acciones al respecto.



"Se le va a solicitar la licencia a la profesora, que no será determinara por nosotros los supervisores. Pero este viernes los niños no van a tener educación física hasta que se resuelva la situación", explicó el funcionario.



"El interés primordial en un colegio son los niños. De acuerdo a eso y de acuerdo a las indicaciones de nuestros superiores se actuó como indica el protocolo y se elevarán los informes correspondientes a la DGE", agregó Abonassar.