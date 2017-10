La fundación Cullunche de Mendoza denunció a Facebook ante la Justicia Federal por considerar que es cómplice y partícipe de los delitos contra la Ley Nacional de Fauna. La denuncia se originó por los grupos de la red social en donde se comercializan animales de forma ilegal, que pueden ir desde pájaros, como cardenales amarillos –una especie en extinción–, hasta pumas.





Al detectar estos grupos de compra y venta de animales, desde la fundación le pidieron a Facebook que habilitara un botón para denunciarlos por hacer, dentro de su red, una práctica ilegal. Las gestiones las empezaron en enero de este año, pero no recibieron respuestas o, en palabras de Jennifer Ibarra, la titular de la fundación, "se han cagado de risa".





Por eso, patrocinados por un estudio de abogados, presentaron la denuncia ante el Juzgado Federal de Mendoza porque por lo que denuncian a la red social es de un delito federal.





"Nosotros hemos venido pidiendo la opción de denunciar por ilegal, no existe esa opción, nunca accedieron al pedido. Empezamos en enero de este año y ellos lo que dicen es que no pueden entrar a las páginas de venta y que no pueden hacer modificaciones y que el reclamo debe llegar hasta Facebook Irlanda", explicó Jennifer.





Viendo que no tenían respuestas favorables y habiendo agotado todas las instancias administrativas, desde la fundación Cullunche se dirigieron al estudio de Carlos Varela para que los asesorara y les dijo que había elementos para hacer una denuncia por un delito federal por la violación a la Ley de Protección Integral de Fauna.





"Entendemos que Facebook es partícipe, cómplice y herramienta para el comercio, tráfico y venta ilegal de fauna silvestre", afirmó Jennifer sobre la denuncia, dado que Facebook tiene oficinas en Argentina y "no pude desconocer las leyes del país en el que trabaja".





Desde la fundación detectaron, sólo en Mendoza, a 17 grupos de venta ilegal con entre 400 a 3.000 miembros.





"Hay miles de pájaros que están en extinción. Más del 80% son aves y muchas de esas se encuentran en peligro, como el cardenal amarillo, y se manejan entre ellos por privado", contó Jennifer, quien dijo que incluso hay un censo a nivel nacional para ver cuántos ejemplares de esta especie quedan en el país.





La veterinaria contó que tienen infiltrados en los grupos gracias a los que aprendieron, por ejemplo, que a los cardenales amarillos los cazan en La Pampa.





"Es un negocio súper redituable, está dentro de lo que nosotros queremos que se trabaje también en la ley de cibercrimen, no paga impuestos, es en negro. Es la misma gente que vende droga, con los mismos mecanismos", denunció.





En cuanto a los pasos legales, afirmó que ahora hay que "rogar" que los acepten como querellantes y que el juez encuentre elementos de que Facebook está cometiendo el ilícito y de que es cómplice.





Petición en Change.org

Mediante una petición en la página Change.org, desde la fundación solicitan que se firme para que Facebook prohíba la venta de animales silvestres: "Por medio de la red social Facebook se venden o intercambian especímenes de fauna silvestre. Muchos de los animales ofrecidos pertenecen a especies que se hallan en peligro de extinción o en grave retroceso numérico y deben ser protegidos adecuadamente, así como sus crías, huevos, nidos, guaridas y su hábitat".





El comercio de fauna trae graves consecuencias económicas, sociales, ecológicas, sanitarias y de bienestar animal provocando un gran sufrimiento a los animales silvestres.





"Esta situación nos lleva a pedir a Facebook que habilite un tilde de selección dentro de la opción 'reportar publicación', como 'ilegal' y que permita que el sistema dé de baja aquellas publicaciones que incumplan con normas y leyes nacionales e internacionales", dice el pedido que ya está en internet.





denunciaron-a-facebook-2.jpg