Denunciaron ante el INADI a la reina de la Vendimia Godoy Cruz

Todo parece indicar que este 2017 será un año complicado para las coordinadoras de reinas departamentales. Es que las chicas no paran de estar en el medio de escándalos o polémicas.

En San Carlos, las participantes casi no se saludaron cuando se nombró a la nueva soberana. Lo mismo pasó en Rivadavia, con silbatina, denuncias por Facebook y posterior renuncia de una de las participantes.

Este viernes se conoció que la reina de Godoy Cruz debió concurrir al INADI por una presentación que realizó un particular ante la opinión de Daniela André en el diario Mendoza Post.

Tras una audiencia, las partes llegaron a un acuerdo y el particular –no trascendió su identidad- aceptó las explicaciones de la joven de 19. Finalmente, el expediente se archivó.

El conflicto surgió cuando la periodista Andrea Rizzo le consultó a André sobre "la incorporación de las reinas curvy y trans al concurso". A esto, la godoycruceña respondió: "A mí me parece, en realidad, que ellos tienen una Vendimia aparte, entonces me parece que habría que respetar el lugar de cada uno. No estoy en contra, pero me parece que cada persona tiene su lugar en la sociedad. Ellos tienen su Vendimia, entonces nosotras también tenemos la nuestra".