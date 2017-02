Denuncian abandono de persona del mendocino que se accidentó en Brasil

A través de facebook, amigos y familiares de Nicolás Quintero, el joven mendocino que se accidentó en Brasil el 29 de diciembre y está en coma, denunciaron que está en estado de abandono en el hospital brasileño.





Pablo Domínguez, un amigo de Nicolás, se comunicó con Diario UNO para dar detalles de la situación. Explicó que Nicolás tiene "una escara sacra de 15 cm por 20 cm en la cola por falta de atención".





Luego detalló que le sacaron el suero, la única vía de alimentación que tenía y que estuvo 9 días sin que lo vea un médico. Luego empezó con fiebre y vómitos por la misma infección de la escara que, sumado a un cuadro de deshidratación, derivó en una falla renal.





La hermana del joven sanrafaelino dijo que cuando su madre pedía por favor que un médico lo vea le respondían que ellos trabajaban así y que si no le gustaba que se volviera a la Argentina.





Nicolás también estuvo cuatro dias con falta de oxigeno y los pulmones llenos de liquido por no poder orinar, en esos dias hizo dos paros respiratorios "en un hospital escuela y donde la única persona que lo pudo sacar de esos paros fue Mie hermana que es médica y lo unico que pudo conseguir para que el pudiera respirar un poco mejor fue una mascara que le daba oxigeno" explicó Domínguez





Luego informó que el chico estuvo tres dias casi sin poder respirar y no lo pasaban a terapia intensiva para poder intubarlo para que su corazon y sus pulmones no hicieran tanto esfuerzo... "por falta de cama supuestamente". Luego narró que a los dos dias de lograr a través del consulado argentino conseguir una cama en terapia tuvo un paro respiratorio de 45 minutos. "Si eso no es abandono de persona decime entonces qué es" lamentó Domínguez.





Las donaciones se reciben en la cuenta del banco Santander Rio N° 504-352346/1, CBU 0720504088000035234618, a nombre de Carolina Quintero DNI 34.746.555.