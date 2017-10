Demolieron la bodega Toso y hay 300 casas en la mira

bodega toso.jpg

A primera hora de la mañana de ayer empezaron los movimientos de máquinas y llegado el mediodía, gran parte de la estructura interna estaba demolida. Se trata del edificio donde en algún momento funcionó la bodega Pascual Toso, en calle Alberdi, de San José, Guaymallén. Sin uso desde hace ya algunos años, corría riesgo de derrumbe ante un sismo, por lo que la Municipalidad intimó a los propietarios a demolerlo.Los trabajos comenzaron en la zona de piletas de la bodega y en la bajada de la fachada, que quedará de no más de 4 metros de altura, cuando tenía entre seis y ocho dependiendo del sector."Estamos terminando con el desmantelamiento, que fue la primera etapa de la obra. Desmantelamiento de techos, sacando las cabriadas de pinotea y de álamo que datan del inicio de la bodega aproximadamente de 1890", explicó el ingeniero Alejandro Elaskar, director técnico de la obra.El sector de la bodega en el que se está trabajando tenía aproximadamente 5.000m² cubiertos, a los que se le suman otros 300m² del chalet, que es un sector aparte, pero que también se demolerá.Según explicó Elaskar, el derrumbe fue solicitado porque había varias zonas deterioradas, sobre todo algunos muros de adobe. Además, la altura de la fachada tal como estaba hasta ahora, complicaba la estabilidad de la estructura."Había riesgo de derrumbe, más que nada por el tiempo que tiene el edificio y porque no estaba en funcionamiento actualmente, entonces no se hicieron operaciones de mantenimiento habituales para este tipo de establecimientos", continuó Elaskar.Sin embargo, no toda la estructura estaba en las mismas condiciones, ya que la bodega tiene dos partes, la primera que data de la construcción inicial de 1890, pero otras más nuevas, por lo que no todas las naves se construyeron con el mismo sistema ni se utilizaron los mismos materiales."La primera parte, la más antigua, tenía cabriadas de pinotea y muros anchos de adobe. Ahí es donde estaban las mayores fisuras y los problemas de derrumbe propios de la falta de mantenimiento, además estaban afectados algunos techos, muros y el frente, que era muy alto. No se demuele la totalidad, sino que se bajará, tal como lo solicitó la municipalidad", informó también la directora ejecutiva de la empresa Elite SA, encargada de la demolición.El director de Obras Privadas de la Municipalidad de Guaymallén, Miguel Venturini, aseguró que en la comuna existen más de 300 propiedades con decreto de demolición. En lo que va de 2017 se concretaron apenas 20."Hay dificultades porque hay muchos casos donde hay personas habitando, casi la mitad de las 300 tiene hoy personas adentro. La gran mayoría son viviendas y de esa gran cantidad en muchas hay que tirar muros o sectores de la casa, no siempre es tirar el edificio completo", explicó el ingeniero.En caso de que un propietario o inquilino tenga dudas sobre el estado de la estructura en la que habita, puede acercarse al municipio a pedir la inspección correspondiente, que se realiza de manera gratuita.Eso sí, de ser necesaria la demolición, el cargo corre siempre por cuenta del propietario.Si se comprueba el riesgo y el dueño del inmueble recibe la intimación de la Municipalidad, tiene 30 días para realizar la demolición. Pero si se niega a demoler, la Comuna tiene la potestad de concretar la tarea por el uso de la fuerza pública.En cuanto a los edificios municipales que corren riesgo de caerse, Venturini aseguró que solamente hay uno dentro de esos 300 mencionados. "Se trata de la Casa Museo Molina Pico, en Corralitos, un edificio con valor patrimonial, pero que tiene construcción en riesgo, por lo que se lo clausuró al uso público y se le están realizando refuerzos estructurales para mejorar la seguridad", aseguró el funcionario.