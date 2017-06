Demócratas buscan cerrar acuerdos en todos los municipios

Los demócratas, igual que ya lo hicieron el viernes los peronistas y los massistas, dejaron hasta último momento el desenlace de las negociaciones con el radicalismo para decidir si van o no en un frente común en las legislativas 2017 o se presentan solos como orgullosos miembros de un partido con mucha historia.



Hoy, mañana y el martes seguirán las negociaciones para presentarse ante la Justicia Electoral local el miércoles. Por eso, en la Convención celebrada ayer, el mandato fue claro: lograr lugares en las listas de diputados nacionales, pero sobre todo, en los departamentos.



En una prolija sesión demócrata, donde se escucharon muchas voces territoriales, se resolvió por unanimidad darle amplia facultades a su presidente, Carlos Balter, para que negocie con sus socios de Cambiemos los mejores lugares para sus miembros.



Esto implicará que los gansos, sin partir el Frente y sin dejar de apoyar al gobierno de Alfredo Cornejo, pueden perfectamente optar por algunos de estos tres caminos: acuerdan y van en uno de los lugares "entrables" de Cambiemos; arman una lista con partidos afines, es decir, la Coalición Cívica de Lilita Carrió y Fe del peronista Gerónimo Benegas, pero no con sus compañeros circunstanciales en Cambia Mendoza, como es Libres del Sur, o del Frente Renovador porque ellos no comulgan con las ideas del presidente Mauricio Macri.



Y tienen una tercera posibilidad, que es ir solos como Partido Demócrata. Esto es así porque al unificarse el calendario electoral con la Nación, rige la ley nacional que permite todas esas combinaciones.



Pero la idea que más prendió durante el encuentro sabatino, donde pudo verse a más de 200 representantes de todos los distritos provinciales, es que Balter pelee más por los lugares en los departamentos, sin descuidar el armado nacional que también es importante.



El partido nacional

Es que justamente, los demócratas pronto lograrán ser un partido nacional, ya que han presentado todo lo necesario ante la Justicia. De obtener la aprobación judicial, el Partido Demócrata empezará a tener vida a nivel nacional, ya que han sumado afiliados de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y San Luis.



Según comentó Balter, en las próximas semanas se expedirá la Justicia Electoral Federal, lo que les permitirá comenzar a extender su ideario en el país.



Las conclusiones

Al finalizar la Convención, el presidente del PD comentó: "Las resoluciones fueron todas por unanimidad y el mandato es de negociación para ver la posibilidad de alianza con frentes electorales, con partidos afines".



También se ha hecho expresa la necesidad de obtener reconocimiento a lo que es la realidad del partido, que tiene 70.000 afiliados, que tiene una capilaridad territorial en toda la provincia y comisiones técnicas "que pueden aportar soluciones a los problemas de los mendocinos".



A lo que agregó finalmente: "No me han dado un cheque en blanco, sino la posibilidad de negociar".



Es que los demócratas están contando con encuestas que muestran que los mendocinos podrían volver a votarlos y como para muestra basta un botón, recuerdan una vez más, el caso Santa Rosa. Allí, aseguran que el partido le aportó el 20% de votos a la alianza con los radicales, lo que permitió que se ganara en esa comuna, "porque, de lo contrario, la que estaría sentada allí, sería Flor Destéfanis", apuntó.



En resumen, podría suceder que no exista acuerdo para las candidaturas a diputado nacional, pero todo quedaría en paz si los demócratas logran lugares en los 18 departamentos para tener presencia en los concejos.