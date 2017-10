Declararon a una mendocina ciudadana ilustre en Estados Unidos

"Soy de la República de Las Catitas (Santa Rosa)", dijo María Celeste Dalfovo (30), mientras se aclimata al frío del otoño de Louisville, la ciudad más grande del estado de Kentucky, Estados Unidos . "Hasta ahora me movía en bicicleta, pero creo que voy a tener que comenzar a usar el micro porque el frío ya se siente bastante", aseguró.





El pasado 18 de octubre Celeste recibió una de las sorpresas más grandes de su vida. El alcalde de Louisville, lugar que ella considera "mi segundo hogar", declaró que ese día quedará registrado como "el día de María Celeste Dalfovo", una distinción que se puede traducir como Ciudadana Ilustre.





"¡Yo no entendía! ¡Les decía que no me lo merecía!", contó esta joven, nacida en San Rafael, al Sur de Mendoza, pero criada en Las Catitas, que es una bióloga molecular recibida en la Universidad Nacional de San Luis , doctorada en Química en La Plata e investigadora del Conicet. Ahora, en su tercera estadía en Estados Unidos, da clases e integra un grupo de investigadores internacionales.





Maria-Celeste-Dalfovo-2.jpg Premio. Los estadounidenses Rhonda Buchanan y Adolfo Ben Ruiz, representante de la alcaldía de Louisville, con María Celeste Dalfovo.



Celeste contó que "esta es mi tercera visita a Louisville". Normalmente trabaja en un laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata , por una beca posdoctoral del Conicet. Comenzó a viajar a Louisville por un programa de intercambio entre La Plata y la ciudad norteamericana debido a que estas son "ciudades hermanas".





En la Universidad de Louisville dio un curso de Química Analítica Avanzada y ahora está dictando otro de Química Orgánica para estudiantes que están próximos a ingresar a la carrera de Medicina.





Además integra un grupo de investigación internacional de Nanociencia, en donde ella es la única latinoamericana. "Nos quedan dos semanas, trabajando con partículas de cuatro nanómetros hasta 50/100 nanómetros, tratando de encontrar dímeros o trímeros, aumentando la plataforma para aumentar la señal de partículas de muy baja concentración que permitan estudiarlas", explicó.





Maria-Celeste-Dalfovo-4.jpg Estudiosa. María Celeste es investigadora del Conicet y bióloga molecular.



La sorpresa

Celeste contó cómo fue la distinción, que la dejó totalmente sorprendida. "Me contactó una profesora de español, para dar una charla sobre La Plata, que es ciudad hermana de Louisville desde 1994, y con la que hay un gran intercambio en las áreas del arte, la cultura, la ciencia y para estudiantes. Cuando concluí la charla me dieron esta distinción totalmente inesperada, maravillosa, otorgada por el alcalde de la ciudad".





La joven narró que "cuando me entregaban el premio y me sacaban fotos, yo decía que no lo merecía, que era demasiado para mí, pero insistían". Las primeras imágenes captaron a Celeste con rostro sorprendido. Las siguientes son con una sonrisa plena, "que son las que comparto con ustedes", aseguró.





Su hermano el cantante

Celeste es hija de Germán Dalfovo y María Elena Fernández Ércoli. Su hermano es el cantante lírico Franco Dalfovo, que contó que "nacimos en San Rafael y la familia llegó a Las Catitas buscando mejores horizontes cuando nosotros éramos muy pequeños".

Dijo que "aquí hay una gran tranquilidad, es seguro y todos se conocen" y afirmó que él y su hermana tuvieron la posibilidad de desarrollar sus carreras gracias a cierta tranquilidad económica familiar, radicándose en las ciudades donde estudiaron", pero que Las Catitas sigue siendo el lugar de referencia familiar.

"Con un amigo le decimos la República de Las Catitas, a pesar de que la mayoría de la gente no sabe ni dónde es", dijo Celeste desde Estados Unidos.





Trayectoria

En su tercera estadía en Estados Unidos, la mendocina da clases e integra un grupo de investigadores internacionales. Además de ser bióloga molecular, tiene un Doctorado en Química.