De cómo el ECA se volvió nómade

Desde enero, cuando el ECA cerró sus puertas tras el incendio que destruyó la cúpula, la agenda de actividades pensadas para el año debió suspenderse.



Sin embargo, y según cuenta su directora, María Laura Tinte, hace unos meses comenzaron a reprogramar las muestras y otras acciones que se habían pensado para el 2017.



Entonces, lo que decidieron fue reforzar el programa denominado ECA Extensión, que en principio se había pensado para vincular el centro cultural con la comunidad. Este programa es hoy el que hace que el ECA tenga vida, más allá del cierre temporal de su sede.



La funcionaria explicó que además de realizar las muestras en el espacio Le Parc, como ocurre con la de Rocambole, que inaugura el viernes y que originalmente había sido pensada para el ECA, también se articulan acciones con la biblioteca San Martín y con el salón cultural Rivadavia.



El ensamble entre el ECA y el Le Parc comenzó con la muestra plástica Taimados, en marzo. Continúa con Rocambole y seguirá con Arte Único, una exhibición de afiches de Fernet Branca. Por último, se hará una exposición de historietas.



Sin embargo, su directora admitió que muchas de las muestras que tenían en carpeta para el 2017 debieron cancelarse, porque el lugar no daba para realizarlas. Sucedió con exposiciones de Chalo Tulián, Mónica Sousa y la fotógrafa de la revista Rolling Stone Nora Lezano. "No las podremos hacer porque el lugar no da para esto, el ECA tiene otras dimensiones, muy diferentes al Le Parc", se sinceró.



Y explicó que las obras en el edificio del ex Banco Mendoza avanzan poco a poco. Hasta el momento se han desarmado los vitrales y están resguardados. "En este momento estamos en la etapa de realizar los pliegos licitatorios para los arreglos", manifestó, y confirmó que la reapertura no será este año.