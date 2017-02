Cuenta regresiva para elegir entre Norma Trigo y Flor Destéfanis

A unas semana de las elecciones que definirán quien será la próxima intendente de este departamento, las dos únicas candidatas que quedaron en carrera tratan de agotar las últimas alternativas para captar votantes.



Norma Trigo, por la UCR-Cambiemos, y Flor Destéfanis, por el Partido Justicialista, festejarán el próximo domingo por la noche. Una de ellas será la sucesora formal del polémico Sergio Salgado.

El Gobierno provincial, mostrando apoyo a la gestión interina de Trigo, ha mostrado su apoyo a esta docente de Matemática, que en la última semana logró que su rival en las PASO, Débora Quiroga, expresara públicamente que la apoya.



En tanto Destéfanis obtuvo el respaldo de algunos intendentes del PJ, como Jorge Giménez (San Martín), Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán).



Pocos chispazos

Si bien como en toda campaña ha habido algunas acusaciones cruzadas entre militantes, la campaña ha sido bastante tranquila. Evidentemente ambas candidatas han entendido que el vecino de Santa Rosa está cansado de polémicas y apenas quiere que se ordene el departamento en un clima pacífico. Sin trifulcas.



La organización será la misma que en las PASO, donde los candidatos de Cambiemos en conjunto superaron ampliamente a los del PJ. De repetirse esos guarismos, Trigo será intendenta con un fuerte apoyo del electorado.



Son 13.400 electores los habilitados. Habrá 10 puntos de votación y 43 mesas habilitadas.

Santa Rosa es uno de los departamentos menos poblados de la provincia. El Censo 2010 indicó que tiene 16.374 habitantes a razón de 2 por kilómetro cuadrado.



Trigo parece pagar bastante menos en las apuestas ya que los números de las PASO la dan como favorita. Ella sola sacó 2.990 votos, apenas dos menos que todo el PJ junto. Si se entiende que quienes votaron a su rival interna, Quiroga, le trasladarán el apoyo, a Trigo le sobrará para ser intendente y gobernar con un buen respaldo.



Justamente el peronismo ha intentado captar a los que votaron a Quiroga, ya que las divisiones internas en Santa Rosa muchas veces han podido más que las simpatías partidarias.



Quiénes son

Norma Trigo tiene 55 años. Flor Destéfanis tiene 25 y podría ser su hija. Norma está soltera y no tiene descendencia. Flor se casó hace poco con Diego Foco e imagina una familia convencional. Trigo comenzó a militar en el '83 en la Juventud Radical. Destéfanis se entusiasmó con la política después de su reinado vendimial en 2010. Aquella dejó trunco el profesorado de Matemática en el último año, aunque el esfuerzo le alcanzó para dar clases. Destéfanis se recibió de abogada hace poquito y aún no ha ejercido. Una es breve y directa. Otra, extensa y simpática. La primera mostró en campaña lo que hizo durante 8 meses como intendente a cargo. La segunda prometió lo que hará si la eligen el domingo 12.



Norma Trigo nació en Las Catitas y ha vivido siempre allí. "Me críe en la finca de mis abuelos, hasta que murieron mis padres. Después me fui a vivir un poco más al centro", dice, definiendo al distrito más importante de Santa Rosa, con cerca de 6.000 habitantes, como "mi lugar. Un pueblo tranquilo, con gente cálida y buena".



Dice que ha salido victoriosa de la contienda electoral de las PASO porque "los candidatos prometen y después tratan de hacer pero nosotros hicimos y después salirnos a mostrarlo. La gente nos dio su confianza porque hemos regularizado institucionalmente el municipio, porque se siente tranquila, porque pagamos los sueldos como corresponde".



Además sostiene que "ingresamos en abril, sin proyectos, sólo a resolver problemas. La gente ha visto que se han resuelto y que seguimos en ese camino".



Cuenta que "acá solo se piden dos cosas: vivienda y trabajo. En vivienda queremos reflotar un proyecto, que el ex intendente vetó, de vivienda económica similar al que tiene Junín. En trabajo, debemos lograr atraer empresas dándoles seguridad jurídica y los servicios. Por eso es que estamos trabajando para impulsar el parque industrial, que estaba paralizado hace 20 años".



Flor Destéfanis es la antítesis de Trigo. Disfruta de la exposición mediática, la maneja, la busca. Se la ve activa, eléctrica. A pesar de que esta es su primera experiencia electoral, su discurso se parece más al de un político convencional que el de Norma Trigo. Después de ser reina nacional de la Vendimia, fue designada responsable del Centro de Congresos y Exposiciones por el entonces gobernador Francisco Pérez. Pero antes, aún cuando era candidata al cetro, ya se le notaba su perfil político.



Es abogada, como su padre, su madre y su marido, y parece tener en claro que la competencia por la intendencia de Santa Rosa es sólo un primer paso.



Sostiene que el peronismo santarrosino eligió "la renovación" y dice estar feliz "de que una mujer sea la próxima intendente electa, gane quien gane".



Descarta que contará con todos los votos peronistas y dice que el desafío es buscar aquellos que no votaron a Trigo en las PASO.