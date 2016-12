Cuatro aerolíneas se presentaron en la audiencia pública con solicitudes para aterrizar en Mendoza

La Administración Nacional de Aviación Civil realizó, luego de 11 años, una audiencia pública para analizar los pedidos de cinco líneas aéreas que quieren la concesión de rutas de cabotaje e internacionales. Cuatro de ellas incluyen a Mendoza en sus pedidos: Alas del Sur, American Jet, Andes Líneas Aéreas y la low cost Fly Bondi.Se realizó la audiencia pública nacional para evaluar las propuestas de las compañías aéreas que solicitan autorización para explotar servicios de transporte aéreo -internos e internacionales- de pasajeros, carga y correo.La audiencia fue convocada por la Administración Nacional de Aviación Civil y presidida por el ingeniero Juan Pedro Irigoin, administrador del organismo. Los primeros oradores de la jornada fueron el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos; y los titulares de las aerolíneas solicitantes.Fueron 5 las aerolíneas que presentaron sus expedientes con las diferentes solicitudes: Alas del Sur S.A., American Jet S.A., Andes Líneas Aéreas S.A., Avian Líneas Aéreas S.A. y FB Líneas Aéreas S.A. (la low cost conocida como Fly Bondi). De todas ellas, Avian es la única que entre sus rutas no incluye a Mendoza.En el caso de Alas del Sur S.A., la línea aérea solicita autorización para explotar servicios regulares y no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de gran porte. De las 21 rutas, las que incluyen a Mendoza son:-Córdoba – Buenos Aires – Río Cuarto – San Luis – Mendoza – San Miguel de Tucumán – Salta – San Salvador de Jujuy.-Córdoba – Mendoza – Neuquén – Trelew – Comodoro Rivadavia – Río Gallegos – Río Grande.-Córdoba – Buenos Aires – Mendoza – San Rafael – San Juan – La Rioja – San Fernando del Valle de Catamarca – Santiago del Estero.-Salta – San Salvador de Jujuy – San Fernando del Valle de Catamarca – San Juan – Mendoza – Córdoba – Neuquén – Perito Moreno.La compañía American Jet S.A., por su parte, solicita autorización para explotar servicios regulares y no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte. De las 13 rutas pedidas, una incluye a Mendoza:-Neuquén – Malargüe – Mendoza – San Miguel de Tucumán – Salta – Tarija (estado plurinacional de Bolivia)En el caso de Andes Líneas Aéreas S.A., la aerolínea solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con aeronaves de gran porte. De las 7 rutas detalladas, una incluye a Mendoza:-Buenos Aires – Córdoba – Mendoza – Neuquén – San Carlos de Bariloche.Por último, la línea low cost FB Líneas Aéreas S.A. solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte. De las 99 rutas pedidas, las que incluyen a Mendoza son:-Buenos Aires – Mendoza.-Buenos Aires – San Rafael.-Buenos Aires – Malargüe.-Córdoba – Mendoza.-Rosario – Mendoza.-Salta – Mendoza.-Mendoza – Puerto Iguazú.-Mendoza – San Carlos de Bariloche.-Mendoza – Comodoro Rivadavia.-Mendoza – Santiago de Chile (República de Chile) .-Mendoza – San Pablo (República Federativa del Brasil) .-Mendoza – Río de Janeiro (República Federativa del Brasil)Para poder participar en la Audiencia Pública era necesario inscribirse en el Registro de Participantes habilitado al efecto en la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la A.N.A.C. Los pedidos de ruta que no completaron la documentación y requisitos pertinentes serán incluidos en un próximo llamado a Audiencia Pública, para el mes de marzo de 2017, en fecha a designar.