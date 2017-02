"Lo que creció el encarcelamiento en Mendoza en los últimos 6 meses, no hay sistema penitenciario que soporte una tasa de encarcelamiento como la que venimos teniendo en la provincia", aseguró la jueza de Ejecución Penal, mariana Gardey, quien habló que la situación de hacinamiento en los penales de la provincia genera más problemas de violencia.



"Es grave. Nosotros hicimos planteos porque el hacinamiento en algunos complejos genera falta de educación, de trabajo y en complejos como Almafuerte, de máxima seguridad, genera hechos de violencia", explicó la magistrada.



"El hacinamiento altera todo el funcionamiento del Servicio Penitenciario, desde la violencia, hasta la capacidad de control que tiene el Servicio, pasando por la posibilidad de reinsertarse. Entonces hay internos que están aislados y que no tiene actividades", agregó.



Gardey sostuvo que hasta el viernes en Almafuerte había cerca de 90 internos de más de la plaza existente: "Almafuerte es un complejo de máxima seguridad con internos con delitos graves por lo tanto se necesitan espacios y se necesita que algunos internos estén alojados de manera individual para evitar situaciones de conflicto".



"El tema de hacinamiento en las otras cárceles hace que, tarde o temprano, Almafuerte termine con más personas de las que se puede sostener en medida de seguridad y necesariamente hay que empezar a hacer compartir celda. Al estar lleno no hay lugar donde tenerlo solos a los internos, con su recreación y lo necesario para cada interno", sostuvo la jueza.



Insistió: "Es complejo el tema del hacinamiento y va a ir en escalada la violencia, por lo menos en Almafuerte".



Además Gardey explicó: "Hubo un aumento de las personas que están en prisión preventiva con la modificación del Código Procesal Penal, que se sancionó con el fin que las personas con reiterancias estén presas" hasta ser juzgadas.