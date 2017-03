Cruje el FIT: Del Caño lanzó listas y se desató una crisis

"Lo de Del Caño y el PTS nos ha sorprendido. Es un ultimátum hacia el FIT. Se va de candidato a Buenos Aires y nos deja una interna abierta en Mendoza".



Frontal y sin dobleces, la diputada nacional por el FIT, Soledad Sosa, acusó a Nicolás del Caño y a la actual legisladora provincial Noelia Barbeito de abrir por su cuenta la interna preelectoral del FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) "de forma unilateral, con fines rupturistas y sin un programa político".



Sosa fue quien compartió fórmula con Del Caño cuando ganaron en Mendoza una banca en el Congreso de la Nación para el FIT, que ambos compartieron, medio periodo cada uno.



Soledad Sosa es del Partido Obrero, que lidera en todo el país el legendario Jorge Altamira, y Nicolás del Caño es del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) que comanda Myriam Bregman a nivel nacional. Ambos partidos más la Izquierda Socialista forman el FIT.



La pelea

La crisis se desató cuando el PTS anunció una lista de precandidatos para las PASO del FIT, tanto a nivel nacional como en Mendoza.



Adelantó hace unos días que Nicolás del Caño se iba de precandidato a legislador nacional en la provincia de Buenos Aires y que Noelia Barbeito sería precandidata a diputada nacional por Mendoza.

La novedad recibió un comunicado oficial demoledor del Partido Obrero criticando el anuncio de listas por parte del PTS.



Soledad Sosa recalcó al respecto que "el FIT se formó porque estaba en contra de las PASO. Por eso hicimos una lista única, acordada, para luego ejercerla desde la gestión colectiva, es decir un modelo totalmente opuesto al de los partidos tradicionales, a las agrupaciones del régimen".



Entonces disparó: "Resulta que ahora el PTS toma este modelo que tanto criticó en el pasado y abre la interna".



El comunicado nacional del Partido Obrero se quejó entre otras cosas porque el anuncio del PTS había sido inconsulto.



"Estamos sorprendidos porque la semana anterior la conducción del FIT tuvo una reunión a nivel nacional en la que se planteó la necesidad de salir de la parálisis en la que está, de reivindicar la lucha de los trabajadores y la lucha política en estos momentos de ajuste, huelgas generales y el conflicto docente y ellos salen con esto que es una verdadera impostura", exclamó Soledad.



No es la primera vez

La legisladora nacional mendocina acusó a Nicolás del Caño de "romper un acuerdo" con este anuncio y recalcó que no era la primera vez.



"Cuando ganamos el cargo de diputado nacional y Del Caño asumió la primera parte del periodo, fue e inscribió la banca a nombre del PTS y no del FIT, con lo cual ya en ese momento rompió el acuerdo de gestión colectiva que tenía el frente. Después asumí yo y la reinscribí como una banca del FIT".



Futuro sombrío

Desde el PTS no comparten el grave enfoque del Partido Obrero.



La senadora provincial Noelia Barbeito, líder local del Partido de los Trabajadores Socialistas, afirmó a Diario UNO que "la unidad del FIT no está en peligro, ésta es una discusión interna. No hay riesgo porque la rotación de los que compitan por los cargos que finalmente se obtengan está garantizada".



Barbeito le quitó dramatismo y afirmó que "es solamente una propuesta dentro del FIT y está abierto el debate".



Justificó la postulación de Nicolás del Caño en la provincia de Buenos Aires recordando su gran elección en Mendoza y su muy buena performance como candidato a presidente en el 2015.



"Queremos que en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires compitan lo mejor que tenemos porque allí van a jugar Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Sergio Massa y nosotros tenemos que ir con todo", recalcó la ex candidata a gobernadora por Mendoza.



Barbeito descomprimió señalando que "la presentación de listas es recién en junio, tenemos mucho tiempo para debatir, las bancas siempre se rotan".



Soledad Sosa fustigó esa posición: "Barbeito lo toma con esa tranquilidad porque su postura es unilateral y rupturista".



Puso en duda que con una interna en las PASO se roten cargos. "Los rotamos cuando tuvimos lista única pero no va a pasar eso con la que pierda".



Además recalcó que las PASO son una confrontación hacia adentro: "La interna es una interna, no hay una parte feliz o bonita en una interna. Se confronta la alianza de partidos de izquierda, compuestos por el PTS, el Partido Obrero y la Izquierda Socialista".