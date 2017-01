Cruce entre la Direección General de Escuelas y una escuela privada

Alrededor del 18% de los chicos tienen altas capacidades intelectuales o talentos especiales. En Mendoza , el colegio privado Norbridge atiende a los niños que están dentro de esta categoría y está subsidiado por el Estado, como otras escuelas privadas. Ahora, dado que no presentó la documentación el año pasado para seguir recibiendo ese subsidio y el gobernador Alfredo Cornejo dio de baja un decreto que lo abarcaba especialmente, podría perder el aporte del Estado para este ciclo lectivo.





Daniel Ricart, fundador del Norbridge, explicó la situación. "El artículo 93 de la Ley Nacional de Educación obliga a todos los distritos a apoyar programas de chicos de alto rendimiento. En Mendoza, está reglamentado por el decreto 2.572/15. Permite a las escuelas con chicos de alto potencial tener una extensión del área curricular, grupos reducidos de alumnos para trabajar", contó.





Según Ricart, si el gobernador decide derogar ese decreto –lo cual ya sucedió el 13 de este mes– el Norbridge perdería la capacidad de seguir sosteniendo su secundario, que es gratuito. "Estos chicos quedarían sin escolaridad, somos la única escuela que los atiende", contó.





La directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia, explicó que el decreto que firmó Paco Pérez antes de irse "establece una excepción al régimen general del aporte que está regulado en el decreto 2.633/05. Los decretos solamente pueden reglamentar la ley, no la pueden modificar. En el artículo 32 de ese decreto tiene una excepción para algunas instituciones que reúnan tres situaciones especiales como matrícula reducida y reciben el 100% de ayuda".





Della Savia dijo que el ex gobernador Francisco Pérez sacó en ese momento un decreto basándose en la ley nacional, en la 26.206, y genera una excepción muy especial para escuelas que atienden chicos con talentos especiales, pasando por encima de la ley provincial. "Ese decreto nunca tuvo aplicación efectiva, debería calificar qué escuelas son las que atienden talentos especiales. Rompe el principio de igualdad", sostuvo.





De acuerdo con el decreto 2.633, este tipo de colegios privados pueden hacer un pedido de subsidio del 100% (como lo hace, por ejemplo, el de los Niños Cantores) hasta el 30 de julio, cuando deben acreditar documentación mediante, que el instituto posea una matrícula reducida en función de características especiales que lo hagan único en su género, que exista imposibilidad por parte del Estado de cubrir necesidades específicas de ese alumnado y que respete el número de alumnos becados. En 2016 el Norbridge no presentó este recurso y por eso, ahora, ante la derogación del otro decreto, presentaron un recurso administrativo por lo que no es una decisión firme que no los vayan a subsidiar.





En los considerandos por los cuales Cornejo dio de baja el decreto de Paco, explica: "Que mantener en vigencia el Decreto Nº2.572/15, lesionaría gravemente la igualdad de trato entre las Instituciones Educativas, ya que cada una de ellas por propia existencia, tiene un proyecto educativo institucional que por sus características hace única su oferta educativa e igualmente valiosa para la sociedad democrática y plural, sin que ello determine la necesidad de régimen de excepcionalidad al régimen general de excepción de aportes".