El cierre de secciones o cursos es tan común como las aperturas, dentro del sistema educativo. Cada año los supervisores son los encargados de comunicar estas novedades a la DGE porque esto implica traslado de docentes , ponerlos en disponibilidad o, por el contrario, crear nuevos cargos. Un cierre suele suceder por falta de matrícula, es decir, menos de 18 alumnos por curso; las aperturas, por crecimiento vegetativo, según la resolución 329/01. Sin embargo, cada comunidad educativa tiene sus particularidades, que no contempla la letra escrita de la norma.





Desde hace varias semanas, un grupo de padres cuyos hijos concurren a las escuelas Juan Cobos, Leonardo Da Vinci, Severo del Castillo, Aquiles Mazziotti y Carlos Pelegrini, todas de Godoy Cruz , viene advirtiendo el cierre de grados, además de quejarse por las fallas en la infraestructura. Tanto es así, que luego de un encuentro con la directora de Educación Inicial y Primaria, Patricia Charamonte, le arrancaron el compromiso de reconsiderar los casos en los que todavía no habían avanzado. Por ejemplo, en la escuela Severo del Castillo, donde había otro encuentro para analizar detenidamente el problema que plantean los papás.





Las voces de los padres

Uno de ellos, Cristian Tarqui, explicó qué sucedió: "Nos citaron un día a una reunión, donde estaban las maestras, para decirnos que los dos cuartos grados que funcionan a la tarde iban a ser unificados y que los cinco alumnos sobrantes iban por sorteo al turno mañana. Mi primera reacción fue ponerme de los pelos, porque lo único que nos explicaron es que existe una resolución por la cual, si hay tanta cantidad de chicos, se pueden unir. Pero en esta escuela, van chicos con muchas dificultades, con padres sin trabajo, que van con hambre y pasan cosas muy difíciles. Estos chicos necesitan más atención y la verdad es que no creo que sea bueno un curso de 35 o 40 chicos".





Este planteo también está considerado en otra resolución, de la misma DGE, la 2.539/92 que establece que en contextos vulnerables, los cursos no deberían ser mayores a 12 chicos.





En la escuela Mazziotti ya procedieron al cierre de 5 secciones y, por supuesto, los papás tampoco están contentos. Pero, además, en este colegio han sumado a los chicos de la Carlos Pellegrini, que luego de las intensas lluvias, debieron ser trasladados para continuar el ciclo lectivo, ya que el edificio no está en condiciones.





Otro de los padres inquietos por la situación es Ariel Tobares, quien comentó: "Mis hijos van a la Pellegrini, del barrio Pablo Sexto, hemos hecho varios reclamos, sin respuestas originales lamentablemente. Charamonte nos había pedido soluciones, le trajimos las fotos del colegio para que vea cómo está y nos comentó que hay un presupuesto de $6 millones para ponerlo en funcionamiento. Me parece una mentira total, un robo a la dignidad, porque estuve mirando, ya que tengo experiencia en construcción y la escuela no necesita eso. Los han hacinado. Toman clases en la biblioteca, donde no tienen pizarrón, a otros los han amontonado en un depósito muy pequeño, los baños son letrinas, nos dicen que no nos han sacado maestros a la Pellegrini, pero sí lo han hecho con la Mazziotti".





En cambio, Carolina Rodríguez, una mamá de la Juan Cobos introdujo otra mirada al problema y expresó: "La Cobos está en Cayetano Silva y Gorriti, de Godoy Cruz, rodeada de barrios con historia, como el Judicial, el Gas, pero ahora somos una escuela urbano marginal, tenemos ese cartel de marginalidad. Y los papás que vinieron acá, mandan a sus hijos al centro porque parece que ya no tenemos una buena oferta educativa, porque parece que los docentes y los alumnos que sí vienen, son de menor calidad. Miramos Finlandia por la calidad educativa, donde trabajan con pocos chicos, y acá metemos 38 en un curso, es una incongruencia".





Qué dicen en el gobierno escolar

Así como están reflejando estos padres, en todos los niveles se han cerrado cursos por falta de matrícula, según datos de la DGE.





Diario UNO, habiendo conversado en su momento con todos los directores de líneas, es decir, con Primaria, Secundaria, Técnica y Terciaria, concuerdan en que es la propia comunidad educativa la que va abandonando ciertos establecimientos por motivos diversos, muchos de los cuales señalan estos papás, aunque aseguran que en cada cierre se tiene en cuenta el contexto, el rendimiento de los alumnos, las situaciones extra educativas, como los problemas de inseguridad, las peleas de bandas, a la par que se revisa la oferta en los colegios para que los padres dejen a sus hijos en las escuelas de barrios.





Desde el gobierno escolar señalan también que la oportunidad del planteo se debe a la campaña de los diferentes grupos que están disputándose la conducción del SUTE, aunque no descalifican la situación planteada por los padres.





En efecto, en el gremio, tanto las listas oficialistas como las opositoras, están llevando este debate a los colegios, entre otros temas.