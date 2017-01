Cremación: también es posible hacerla con mascotas

San Martín. "Sólo tiene que venir aquí a hacer los trámites y traer los papeles de la mascota".



–Pero ¿si es un animal mestizo, sin papeles?

–Casi todos tienen algún papel que indique que el animal es suyo. Un carnet de vacunación, por ejemplo.



–¡Claro! Además, ¿quién va a pagar por un servicio de cremación si la mascota no es suya, no?

–Sí, es cierto.



Salvador Milio, una de las empresas fúnebres más importantes de la provincia, con sede central en San Martín, implementó desde noviembre un servicio de cremación de mascotas.

Patitas es el nombre de este nuevo proyecto de la compañía, fundada en 1935.



Descanso eterno

"Porque las mascotas son muy importantes en nuestras vidas, es que tuvimos la idea de permitirles a todas las personas la oportunidad de despedir a sus animalitos, dándoles un descanso eterno y un sentido homenaje a aquellos seres que tanto cariño nos dan, a través de una forma responsable, ecológica y respetuosa, asegurando un trato digno y humanitario", dicen en la empresa.



Bajo el lema "Sentimientos que dejan huellas", Milio implementó el servicio en noviembre último. Según contó una de las administrativas de la compañía "no se ha difundido mucho aún y no se han realizado muchos servicios de este tipo. Apenas unos cuatro o cinco, pero la gente que lo ha utilizado ha quedado muy conforme".



Luego de los trámites, que se deben realizar en persona en la sede de la compañía en Las Heras 401, de la ciudad de San Martín, la empresa se encarga de retirar la mascota del lugar en donde se encuentre, sea este el domicilio o la veterinaria, en un furgón sanitario.



El cliente puede solicitar que el animal sea colocado en un ataúd acorde a su tamaño y simplemente que sea trasladado en una batea especial.



La empresa se encarga de realizar los trámites de pedido de turno en un crematorio de Lavalle, su traslado hasta allí, la cremación y el regreso al domicilio.



"Cualquier persona que desee, puede acompañar el traslado y presenciar la cremación, siempre que se traslade en su vehículo particular", informaron en Milio.



Las cenizas se entregan en una pequeña urna y luego los dueños de la mascota pueden disponer de ellas según su criterio.



En Lavalle funciona desde hace 3 años

La cremación de mascotas no es algo nuevo, incluso en Mendoza ya funciona una en Lavalle desde 2014 que pertenece a la firma de sepelios y velatorios Amen, de Casa Mangione. Pero para el Este la iniciativa de Milio es la primera.



Qué hacer con el cuerpo de una mascota es un tema que complica a la mayoría de las familias. Esto se agrava en las grandes ciudades.



En Buenos Aires, Córdoba y Rosario estos servicios de cremación se prestan desde hace bastante tiempo y son las empresas fúnebres las que brindan el servicio, asegurando que todo se realiza con unidades y hornos especiales para los animales.



Sin embargo, curiosamente, los servicios no son muy promocionados y la propaganda es sólo de boca en boca la mayoría de las veces.



También han proliferado los cementerios de mascotas. En Mendoza hay varios. Sin embargo, quienes los administran sostienen que sus clientes pagan la parcela durante un tiempo y después deciden abandonar los restos del animal, ya que ese cariño que le dispensaban ha sido remplazado por el que le profesan a una nueva mascota.