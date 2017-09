Crece en Mendoza la industria del videojuego: ya trabajan 15 empresas

Con el objetivo de incentivar a los miembros de la industria y también a aquellos que aún no se animan a incursionar, se dictará este martes en la Universidad de Mendoza un Seminario de Producción de Videojuegos con Aspiraciones Globales, dictado por Jason Della Rocca, un emprendedor de la industria de los videojuegos, consultor de financiamiento y experto en clusterización.

"El mercado de los videojuegos en Mendoza, si bien es incipiente, está más desarrollado de lo que se cree. Se han producido ventas internacionales que el mercado común no conoce y desde el cluster estamos justamente validando cifras, creando el observatorio de consumo y exportación de contenido audiovisual, desarrollando los contenidos como ofertas exportables", informó Marcelo Ortega, presidente de Film Andes.

En ese sentido, Ortega explicó que en Mendoza existe una gran cantidad de desarrolladores que "estaban dispersos" y que Film Andes, como cluster, acogió para conformar un espacio común de asociatividad.

En total ya son 15 las empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos que se vincularon con Film Andes y, a su vez, la mayoría forma parte de la Filial Mendoza de ADVA (Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina).

Ignacio Baldini, fundador de Bacus Studios, vocal y representante de ADVA en Mendoza, coincidió con Ortega sobre el nivel de desarrollo de la industria local, aunque aseguró que existen dificultades a la hora de obtener financiamiento para encarar los proyectos.

"Si querés acceder a créditos, la gran mayoría, el 98% no se adaptan por un tema de tiempo. Hacemos juegos de PC que producimos durante 6 meses o un año y durante ese tiempo no podemos pagar porque producimos, no generamos ingresos", explicó Baldini.