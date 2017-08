Crearon cortos sobre ciberacoso y bullying para concientizar

Este año y como parte de un proceso integral vinculado con el desarrollo general de sitios web, estudiantes de cuarto año de la Escuela Martín Zapata de la Universidad Nacional de Cuyo , que cursan la orientación en informática, propusieron desarrollar material audiovisual sobre problemáticas como el maltrato, el hostigamiento (bullying) y otras situaciones asociadas al mal uso o abuso de las redes sociales: ciberbullying, grooming y sexting.





La intención fue abordar el contenido de los sitios web como un canal que sirva de tratamiento y difusión de esas problemáticas, pero a su vez de prevención y ayuda a quienes las sufren, siempre desde una mirada adolescente, lo que fue clave en el diseño de los cortos.





En consonancia la propuesta incorporó sus formas de interactuar, de expresarse, de reaccionar ante diferentes situaciones y compartir propuestas desde un abordaje superador, priorizando la convivencia armónica con los pares, y los lazos de afectividad con la familia y la institución escolar como redes de contención.





Los estudiantes, guiados por la profesora Cristina Iriarte, trabajaron en equipos, pero también se buscó respetar y potenciar las capacidades y habilidades individuales. Es por ello que los jóvenes asumieron distintos roles: de actuación, creación del guión, producción, sonido, edición, colocación de subtítulos, entre otros.





Además se les permitió colaborar con otros grupos a través de participaciones especiales y opinar de forma constructiva sobre las producciones de sus compañeros, compartiendo sus avances en los conocimientos adquiridos. Algunos integraron a sus familias en el tratamiento de la temática elegida e incluso los invitaron a participar para representar ciertos papeles en la historia que cada grupo eligió contar.





Para el tratamiento de la información tuvieron que indagar en diversas fuentes, analizar y producir nuevos contenidos, siempre consignando las fuentes consultadas. En cuanto a los elementos gráficos a incorporar, trabajaron en forma integrada con los espacios curriculares de Diseño gráfico y Tratamiento de imágenes. Es así que con lo aprendido se desarrollaron los banner, logos, imágenes ilustrativas, esquemas y galerías de fotos, que sirven de insumos a las páginas web.





La planificación, construcción y actualización de una web es un proceso complejo y abarcativo que se desarrolla en el espacio curricular durante todo el ciclo lectivo.





Los protagonistas

Del curso de 4to. 3ra. habló Gianfranco Liguori quién comentó que "a veces las publicidades destinadas a los jóvenes no parecen tener cuenta lo que pensamos los jóvenes. Por eso nos gustó crearlos como una forma de mostrar lo que sentimos y lo que pensamos". Por su parte Franco Gimenez destacó que la actividad los sacó de la rutina. "Nos permitió ser creativos y originales. Además muchos tuvieron que animarse a actuar y eso fue muy divertido", dijo.





Para Matías Marín la experiencia fue muy buena por que no sólo trabajaron con los contenidos de la materia de diseño web, sino que aprovecharon diversos conocimientos. "La profe nos dijo que siempre es bueno tratar de que todos puedan acceder a los videos. Para las personas que tienen problemas auditivos propusimos los subtítulos y para los que tienen problemas de visión tratamos que los audios sean abarcativos del mensaje que damos en el video. Además incorporamos dos idiomas, español y en inglés", explicó.





Bullying: círculo vicioso



Del curso de 4to. 7ma, Martín López destacó: "Nos encantó crear los videos, tuvimos que hacer las tomas muchas veces y lograr buenos audios fue un problema porque quisimos que los cortos fueran accesibles. Por eso incorporamos los subtítulos. La idea es que sean útiles a la mayor cantidad de personas".





Por su parte Miranda Valle mencionó fue el hecho de dejar en claro que los temas tratados no son problemáticas iguales, que cada una tiene sus características y que el punto en común que tienen es que en general se ocultan y puede llegar a generar situaciones graves. En tanto que para Lucas Carrillo resaltó la intención de que el video pueda servir para levantar el ánimo de los que son acosados, "por eso le pusimos mucha garra a mostrar en el corto maneras de dar vuelta las situaciones de bullying y no darle importancia a las opiniones de personas que no nos quieren. Por suerte siempre hay alguien que te suma".





"Queremos que sirva para chicos como nosotros, había cosas que no podíamos disfrazar, por ejemplo algunas palabras consideradas no adecuadas tenían que estar en el video porque cuando nos comunicamos las usamos. Otra cosa fue poner en evidencia que a veces duele más una palabra que un empujón o un golpe. Nuestro video trata sobre eso", concluyó Luciano Manino.





