Cortes de calles: sólo pagaron 1 de 51 multas

Por la marcha del miércoles en la ciudad, en la que un perro –Tiger– fue gravemente herido por un petardo que le explotó en el hocico, la Municipalidad de Capital multó por duplicado a siete organizaciones municipales: una vez por el corte total de la calle y otra por, el uso de pirotecnia en la vía pública, ambas sancionadas por el Código de Convivencia, que desde que se entró en vigencia ha permitido aplicar 51 multas a sindicatos, partidos políticos y organizaciones. De todas las sanciones, sólo una fue abonada.





Por la movilización de trabajadores comunales de anteayer, multaron a la Federación de Sindicatos Municipales, al Sindicato de Obreros Municipales y a los gremios de Lavalle, Luján, Tunuyán, La Paz y General Alvear. El valor es de 20.000 unidades tributarias que, al tener un precio de $2 cada una, significan $40.000.

Además, a la sanción por el corte de Rondeau y San Martín, se le suma el uso de pirotecnia, con otros $10.000 (5.000 unidades tributarias) de multa.





Desde que se promulgó el Código en 2014, el gremio que más multas acumula es ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), con 15, aunque no abonó ninguna. En cambio, Amuppol (Asociación Mutual para el Personal Policial) es la única entidad que ha pagado su sanción.





Pero no son los cortes los únicos motivos que se multan según el Código. También se pena la solicitud o negociación de servicios sexuales en la vía pública, la degradación del entorno urbano y el lavado o la reparación de vehículos en la calle. Es más, por la primera se han colocado más de 2.733 multas; mientras que por las otras dos causas, no más de 20 en total.





"Consideramos que la aplicación de las multas, sobre todo para las marchas, está causando efectos. Sin lugar a dudas, el Código de Convivencia tiene resultados positivos. No sólo en las sanciones, sino en el orden", expresó, a pesar de que las movilizaciones no cesan y las multas casi no se pagan, Raúl Levrino, secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital. Y recordó: "El objetivo del Código es preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar sus actividades".