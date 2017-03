Cornejo ya redujo más de la mitad de los cargos altos

En los 15 meses que lleva de gestión, Alfredo Cornejo redujo a más de la mitad la cantidad de cargos fuera de nivel. El mandatario aseguró que cuando asumió había 520 puestos de funcionarios y que actualmente son 210. Así lo rebeló ayer durante el acto de toma de juramento a Martín Kerchner, como ministro de Economía, Infraestructura y Energía, y a Lisandro Nieri, flamante titular de Hacienda y Finanzas.



El gobernador buscó llevar tranquilidad a los dirigentes empresarios tras los cambios de mando en las carteras. "Hay un diálogo fructífero, siento que nos escuchan, que entienden que hemos armado un equipo sólido. No vamos a cambiar lo que venimos haciendo en cada una de las áreas de Gobierno, las que ya tienen gran aprobación de los actores involucrados en el sistema", sostuvo.



Además, hizo referencia al modo en el que eligió a su gabinete. "He dado señales de austeridad en la división de niveles. Cuando llegamos, nos encontramos con 520 cargos fuera de nivel. Hoy los hemos reducido a 210. He construido un equipo con personas con las que estoy satisfecho. Sé del esfuerzo que están haciendo. Creo haber cumplido y sé que con equipos chicos he sacrificado a mucha gente que ha tenido que redoblar esfuerzos en sus tareas. Probablemente, esto impactó. Hemos exigido mucho, pero es la única forma de sacar adelante este proyecto para los mendocinos", destacó.



También Cornejo realizó un breve balance de lo que se ha hecho tanto en Hacienda y Finanzas como en Economía, Infraestructura y Energía. "La situación fiscal de la Provincia es mucho mejor que la de años anteriores. Aún tenemos un déficit que combatir, reprogramar deudas y pagarlas como también hacer mucho más eficiente el pago y las contraprestaciones de los servicios. Hay un balance positivo en ambas áreas. Hay cosas que aún no se ven porque están en etapas de proyecto, pero que son claves".



Luego subrayó: "Al finalizar este Gobierno, vamos a producir energía en menos de tres años en un número muy superior a lo que producimos hoy. Lo vamos a hacer en un solo gobierno, nunca visto". De esta manera, se refirió a los proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos que están en marcha.



Los agradecimientos

El ahora ex súper ministro Enrique Vaquié expresó: "Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a usted, gobernador. Orgulloso de haber armado un equipo que cumplió con las tareas que tenía que cumplir, que sembró durante 15 meses para que quienes me suceden puedan cosechar los frutos", señaló Vaquié, quien aceptó el desafío de ser el vicepresidente del Banco Nación tras dejar el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.



Luego fue el turno del nuevo ministro de Hacienda, Lisandro Nieri: "Desde hace un poco más de un año vengo trabajando. Asumir una nueva responsabilidad es un placer. He trabajado junto a Kerchner en momentos muy difíciles. Anima saber que hay un equipo que hemos venido probando y que no sólo ha respondido eficientemente, sino que además me apoya en esta decisión", indicó.



Martín Kerchner agradeció a los sectores económicos que estuvieron en el acto y que esperaban con muchas expectativas el discurso del nuevo ministro. "Este es un equipo que piensa que Mendoza debe estar primero. Si tengo que hacer un balance, ha sido un año muy difícil y complejo, junto al equipo de Gobierno que construyó el gobernador con quienes tuvimos la capacidad de ponernos por encima de lo que parecía ser un momento de zozobra en muchos aspectos", destacó.



El ministro, además, le dedicó algunas palabras a Nieri, a Vaquié y a Cornejo al afirmar: "Sin Lisandro (Nieri) no hubiéramos llegado hasta acá. Que Cornejo me siga honrando con su confianza supera todas mis expectativas. Alfredo sabe elegir equipos de gobierno y es un buen gobernador para esas decisiones. Nos conduce muy bien. Le agradezco también a Enrique, con quien he trabajado codo a codo desde la transición".



La vicegobernadora, Laura Montero; intendentes, legisladores provinciales y nacionales, familiares e invitados especiales, y todos los miembros del gabinete provincial dijeron presente en el acto de asunción que se realizó en el Salón Patricias de Casa de Gobierno.