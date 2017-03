Cornejo se tomará su tiempo para definir si desdobla

"Inminente" dicen que es un día de la semana que viene. Pero ese rumor nadie lo confirma. Quizás sólo sea una fecha del mes y hasta, tal vez, del que viene. Lo cierto es que para el gobernador Alfredo Cornejo los apurados son los otros. Él sabe que tiene tiempo legal hasta el 15 de mayo para definir si desdobla las elecciones provinciales y parece querer jugar con eso hasta que ya el juego deje de favorecerlo.



La Cámara Nacional Electoral ya aprobó el cronograma para las próximas elecciones nacionales. Allí quedó establecido que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) serán el 13 de agosto y los comicios generales el 22 de octubre.



El gobernador Cornejo tiene la atribución ahora de desdoblar las elecciones provinciales y, si quiere hacerlas antes de esas fechas, debe resolver antes del 15 de mayo. Algunos ayer especulaban con que también podría decidir hacerlas después, pero nadie veía claramente ayer que esa fuera una decisión políticamente redituable.



Más allá del cuándo, la clave parece estar puesta en la reforma o no de la Constitución. Allí sí Cornejo analiza tiempos y negociaciones. Hoy en la Cámara de Diputados no tiene los dos tercios necesarios para aprobar el posible proyecto. Y si los tuviera, debe incluir en las próximas elecciones la consulta popular para aprobarla. Y, más aún, necesita el voto afirmativo del 51% del padrón (no de quienes votan sino del padrón completo) para lograr el objetivo.



Dice el artículo 221 de la Constitución provincial que "declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial de la Constitución, se someterá al pueblo para que en la próxima elección de diputados se vote en todas las secciones electorales en pro o en contra de la convocatoria de una Convención Constituyente. Si la mayoría de los electores de la Provincia votase afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una Convención que se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que componen la Legislatura".



Entonces, el cuándo está condicionado por ese análisis.



Cornejo quiere tener la mayor seguridad posible para saber si podrá aspirar a ser el primer gobernador reelecto de la historia de Mendoza.