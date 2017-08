Recién concluidos los recuentos de los votos de las elecciones PASO en Mendoza , y ya hay más de un asesor y analista político que está mirando los resultados electorales con otros ojos. Es que a la gestión de el gobernador Alfredo Cornejo se le agotan los tiempos para plantear una reforma de la Constitución provincial que lo habilite –o no– para proponerse para una reelección.





Los encuestadores ya lo han dicho: con más del 40% de los votos –tal ha sido el resultado de los comicios que se realizaron el domingo– a favor del frente electoral oficialista, el gobernador podría proponer una reforma de la Carta Magna el próximo octubre, puesto que el grado de adhesión de la gente hacia su figura es importante.





Si bien sus soldados políticos en la Legislatura no quieren hablar del tema –con excepción del presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, que aseguró que Cornejo no le ha pedido avanzar al respecto– los seguidores del gobernador no pierden la fe de poder desbloquear esta posibilidad. Aunque, el PJ ya ha sentado posición: el no a la reforma es rotundo. De todas maneras, es válido realizar un análisis de los votos en cada Cámara para comprender cuál es el panorama político para Cornejo en la Legislatura.





nestor pares.jpg Nestor Parés.



Los tableros

Cada Cámara legislativa podría asemejarse al tablero de un juego de mesa. El enigma a resolver es qué tan conflictiva resulte la posibilidad de plantear la reforma en la Legislatura, y si por atreverse a hacerlo el costo político para el oficialismo fuese perder adhesión entre los votantes.





Es que para llevar la propuesta a las urnas en las generales, el paso previo es que la Casa de las Leyes declare la necesidad de la reforma constitucional.





El gobernador está frente a la disyuntiva de que si no es ahora, no será nunca: no sólo porque el último referéndum antes del 2019 es este, sino porque, además, según lo que suceda en la próxima instancia electoral, la composición de las cámaras puede cambiar y perder las mayorías, lo que significaría más dificultades para obtener los votos.





alfredo-cornejo.jpg El gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Fernando Martínez / Diario UNO.



Lo cierto es que aun con esta composición tan favorable de las cámaras, a Cornejo le faltarían 1 o 2 votos en Diputados, y 3 votos en el Senado para darle la posibilidad a la gente de votar por el sí o por el no a la reelección. Esto, porque al ser un tema de reforma constitucional es necesario obtener mayoría especial (la mitad más uno de los miembros de cada cámara) para que el proyecto de necesidad de la reforma se apruebe.





Esto equivale a 25 votos en Diputados y 19 en el Senado.





En cuanto a la Cámara Baja, el Frente Cambia Mendoza suma 25 miembros: 22 radicales, un demócrata, un PRO y un massista. Pero hay que tener en cuanta que los demócratas difícilmente apoyen la reforma constitucional, ya que históricamente no lo han hecho. Esto reduciría el número a 24. Sin embargo, y llegado el caso de un empate, quien desempata es el presidente de la Cámara.





En cuanto a la oposición, suman 22 bancas: 19 del PJ y 3 del FIT. Tampoco les alcanza para bloquear por sí solos el tema, pero sí o sí el oficialismo los necesitaría para no realizar una maniobra tan costosa en términos políticos.





En el Senado, el panorama es más difícil si se tiene en cuenta que ya dos radicales se abrieron del bloque mayoritario (Eduardo Ferrer y Walter Sotto).





Los radicales son 20, más su aliado político de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli. Pero quedarían 19 sin Ferrer y Sotto. Esto los dejaría al límite de los votos necesarios.





walter soto.jpg Walter Sotto





Por otro lado, la oposición suma 17 votos: 15 peronistas y 2 miembros del FIT. Los resultados serían muy ajustados si se decidiera avanzar en esto.





Los peronistas ya dijeron que su "no" es rotundo para la modificación

Por su parte, los peronistas ya adelantaron que su negativa al tema sería absoluta. El último en expresarse claramente al respecto fue el candidato a senador provincial por el PJ Adolfo Bermejo. Lo escribió el lunes en su cuenta de Twitter. "El resultado de las PASO en Mendoza demuestra que se terminó la discusión de la reelección del Gobernador. Hay cosas mucho más importante".





Senador Adolfo Bermejo (FPV) 82% móvil: Aún no decide. INDEC: Aún no decide. Retenciones: Aún no decide. Adolfo Bermejo.