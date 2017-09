"Cornejo pide mucho, es muy difícil dejarlo conforme"

Alejandro Gallego se ha convertido en el hombre que maneja la caja del Gobierno nacional. Una caja que el año que viene ascenderá a $2.500 billones. El mendocino llegó al gabinete del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hace diez meses, cuando se abrió en dos ramas la cartera que hasta ese momento conducía Alfonso Prat Gay. Ocupa la Subsecretaría de Presupuesto. Por lo tanto está a cargo del trazado y la ejecución de todos los fondos que maneja el país. Tuvo a su cargo el armado del Presupuesto 2018. Este ha sido su primer presupuesto nacional, que fue presentado en el Congreso la semana pasada.



Podría decirse, en sentido simplificado, que es el "cajero" de Macri. Tiene a su cargo la administración total del Presupuesto y hace todos los pagos que marcan la Tesorería y la Contaduría General. Es decir, ejecuta todos los fondos disponibles que tiene el Gobierno.



Gallego arrancó trabajando en la función pública en el gobierno de Roberto Iglesias. Compone el grupo de hombres de números que se iniciaron en esa época junto con Enrique Vaquié, hoy vicepresidente del Banco Nación; Martín Kerchner, actual ministro de Economía local, y Lisandro Nieri, a cargo de Hacienda.



Junto con Vaquié, con Alejandro Gennari, que está en la UCAR (Unidad para el Cambio Rural), y con Ercilia Nofal, que también está en el Nación, conforman el grupo de mendocinos que trabajan en la gestión de Macri.



"Hay muchos más, somos tantos que en las oficinas del Gobierno nacional nos gastan porque dicen que hemos copado todos los espacios", refirió el mendocino.



Gallego viene los fines de semana a Mendoza, y de lunes a viernes trabaja en Buenos Aires.

Antes de ser convocado para trabajar con Dujovne era el secretario Económico de la UNCuyo. La sintonía y la fluidez que hay entre el gobierno de Cornejo y el de Macri hicieron que propusieran su nombre para rearmar el ministerio. Los nexos fueron Cornejo y Kerchner.



–¿Qué lineamientos tiene el presupuesto que ha diseñado?

–Hemos armado un presupuesto realista. Hemos logrado mantener el nivel gasto. Lo importante es que todas las provincias han accedido y se han comprometido a mantener el gasto hasta el 2020. Se ha entendido que el gasto público está muy alto y que hay que bajarlo gradualmente sin descuidar el gasto social. Este fue el primer objetivo. Si uno ve los últimos 15 años, es la primera vez que el gasto del presupuesto no ha crecido en relación a la inflación y al crecimiento. Por eso durante muchos años los presupuestos aumentaron significativamente con relación a la economía, más de 15 puntos. Un número enorme. Realmente ahora se hizo un presupuesto realista. En los últimos 12 años siempre se ejecutó en promedio el 20% más de lo que se aprobaba en el Congreso. Hay años que se gastó 40% más de lo que se aprobó en el Congreso. En este año vamos a ejecutar sólo el 3% de lo que se aprobó y el año que viene el desafío es que sea sólo el 1,5%. Es decir que se gaste exactamente en función de lo que se votó en el Parlamento.



–¿Cuál ha sido el principal desafío que ha tenido en el cargo, en lo personal y en lo profesional?

–En lo personal lo más difícil es alejarse de la familia durante toda la semana. En lo profesional realmente trabajamos muy bien en equipo. El contexto laboral es muy bueno, se hace más fácil el trabajo.



–¿Fue práctico separar el Ministerio de Hacienda y Finanzas?

–Fue práctico dada la situación que vive el país. Hay mucha necesidad de salir a los mercados y eso requiere un esfuerzo muy grande. Es primordial buscar financiamiento a mejores tasas. Hemos mejorado, pero aún falta mucho. Hemos estado aislados durante muchos años.



–¿Cuál es, a su criterio, el máximo logro conquistado en el Presupuesto?

–El mayor logro es haber mantenido el gasto, poder haber llegado a un acuerdo con todas las provincias para que también lo mantengan. Los ministros saben que lo que se votará serán los fondos que tengan durante el año y que no habrá más. Es algo básico pero trascendental.



–Y pensando en Mendoza, ¿cuál es el mayor logro que se ha conseguido?

–El gobernador ha podido obtener las obras que él más quería: Los Blancos, Portezuelo del Viento y la ruta 7, entre otras. Lo más importante que pidieron quedó incluido, no todo, porque el gobernador pidió mucho más y está bien que así sea. Cornejo pide mucho, es muy difícil dejarlo conforme, porque las necesidades son enormes. Mendoza tiene un lugar muy importante en el gasto total de capital del Presupuesto nacional.