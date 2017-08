Cornejo no le cree a la pasajera detenida

"¿Ustedes saben que esta mujer fue fiscal de otro partido en las últimas elecciones?", preguntó Alfredo Cornejo a la prensa cuando le consultaron sobre la polémica detención de Patricia Stibel quien, según narró, estuvo aprehendida durante siete horas luego de que otro usuario pagara su boleto de micro y no tuviese comprobante.

No es la primera vez que el gobernador se molesta cuando es consultado acerca de temas puntuales que aquejan a Mendoza durante un acto de gestión. "Ustedes siguen la agenda de los militantes", increpó a los periodistas que llegaron hasta Guaymallén donde se mostraron las obras que se están realizando en el canal Lagunita.

El mandatario puso en duda la versión de la mujer y deslizó tintes políticos en la denuncia. “Ella dice que pagó pero no tiene comprobante. Yo no le creo a ella ni a nadie. Resulta que ahora ella es la víctima pero ustedes no piensan en las otras víctimas que pagan el boleto”, dijo notablemente ofuscado y arremetió: “Ustedes prefieren que no pague el pasaje”.

Además hizo una defensa del accionar de la policía. “Tiene una orden del gobernador de detener a quienes no pagan el boleto y así lo hicieron. La policía actuó correctamente”.

La polémica detención

Patricia Stibel vive en Las Heras y el jueves por la mañana abordó un micro de Grupo 6 para ir a su trabajo. Según contó, no tenía saldo en su RedBus para pagar su pasaje así que le ofreció a otro pasajero $10 a cambio de que éste le pagara.

Durante el recorrido, la unidad fue inspeccionada por la policía quien le pidió que se bajara del colectivo ya que no contaba con el comprobante para justificar su pasaje. Patricia asegura que el usuario que le pagó el pasaje se ofreció a devolverle el dinero pero los uniformados se negaron a escucharlo.

Según su versión estuvo siete horas detenida en la comisaría N°36 de Las Heras.