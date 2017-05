Cornejo llegó hasta la Fiesta de la Ganadería y anunció obras para Alvear

Ante la presencia de autoridades, miembros de la cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería y vecinos de General Alvear, Alfredo Cornejo dio su segundo discurso en el marco de la 36º Fiesta Nacional de la Ganadería. La concreción del matadero municipal anunciado por el mandatario el año pasado marcó el comienzo del evento más importante para los ganaderos.



Además Cornejo subrayó otro de sus anuncios del 2016 que ya fue puesto en marcha. En este sentido indicó que se abrirán los sobres el 15 de junio para licitar "el famoso acueducto Bowen – Canalejas, tan pedido por la comunidad ganadera de este departamento y tan necesitado para agrandar esta actividad". El proyecto será financiado con recursos propios de la provincia, mediante una inversión de $233 millones.



"Esta obra se convertirá en un hecho por demás significativo, ya que permitirá ampliar la frontera productiva integrando al oasis irrigado con el secano, cubriendo un área de más de 948.000 hectáreas, algo así como el 65% de la superficie del departamento, que de esta manera tendrá agua para producir. Son 180 productores los que se verán beneficiados por este acueducto de 500 km de longitud", explicó Cornejo.



"Con respecto a la ruta 188, en unas semanas más se iniciarán los trabajos de pavimentación de 10 km en la localidad de Soitué. Por su parte Vialidad Nacional continúa trabajando en el mantenimiento de la parte de tierra", agregó el mandatario.



Afirmó que "el Gobierno de la Provincia aportará al sector productivo ganadero, para la financiación de distintos programas de mejoramiento de la actividad, entre los que están Plan Toro, Plan Vaca, Mejoramiento genético, Plan forrajero provincial y Destete precoz, que recientemente se ha puesto en marcha". Las obras demandarán una inversión de $30 millones de pesos.



"Es el comercio, el campo y la industria, la que genera la riqueza y el empleo genuino, por eso sostengo que hay que proveerlos de buenas condiciones para desarrollarse, como ocurre, por ejemplo, con las líneas de crédito para malla antigranizo y riego sub arbóreo que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento ofrece a tasas accesibles o incluso apoyando desde el arranque, con herramientas como el Programa Mendoza Emprende", sostuvo Cornejo.



El mandatario también hizo referencia a las bajas de impuestos que su gestión lleva adelante. "Así, por primera vez desde el regreso a la democracia, Mendoza ha podido hacer una quita de impuestos, algo que muchas veces se declamaba pero que jamás se hacía. Incluso no hemos esperado al próximo presupuesto para seguir adelante con la tarea, como muestra el caso de la reducción de las alícuotas para la compra de maquinarias agrícolas o la baja en los ingresos brutos para los créditos hipotecarios", indicó.



Hay dos obras importantes que avanzan a buen ritmo en el departamento. "Son la Casa de la Cultura que ya tiene un avance del 60% y la Unidad de Diagnóstico Intensivo de Bowen, que se volvió a licitar y ya está en marcha. Hay que recordar que estos proyectos se encontraban paralizados al momento de hacernos cargo del gobierno y hoy están en obra, con una inversión en conjunto que demanda $38 millones", expresó.



También se está comenzando, junto con la Municipalidad, la construcción de la nueva guardia del Hospital Enfermeros Argentinos, "al que hace 20 años aproximadamente no se le hacía nada", dijo Cornejo.



"Desde febrero de 2016 hasta abril de 2017, Vialidad Provincial ha desembolsado $65 millones en el departamento. Estamos enfrentando con seriedad y determinación la histórica discusión que La Pampa sostiene en relación al río Atuel, con sensatez pero con los dientes apretados porque es una montada mentira histórica hacerle creer a la gente que el Atuel tiene agua suficiente y que los mendocinos no tenemos ni decencia ni vocación solidaria. Por eso vamos a poner las cosas en claro. El más emblemático de ellos, por caso, es el que se plantea sobre la construcción del embalse Portezuelo del Viento, donde hemos ido superando los obstáculos hasta lograr establecer los consensos para que las restantes provincias que integran el COIRCO aprueben la realización de la obra y sus planes de llenado y manejo. Eso es gestión y estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Ahora esperamos que el arbitraje del Presidente de la Nación termine por resolver la oposición pampeana, para que se produzca el llamado a licitación de esta obra largamente esperada y que es el primer paso concreto para el trasvase de agua al Atuel. En lo que hace al camino al Pehuenche que queda inundado por el proyecto Portezuelo del Viento, están previstas las trazas alternativas de las Ruta Nacional 145, que ya tiene proyecto ejecutivo, y la Ruta Provincial 226, cuyo proyecto ejecutivo está trabajando la DPV, EMESA y el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía", explicó Cornejo.



"En materia de engorde ganadero, hemos elaborado un proyecto de ley que permite la cancelación con títulos públicos provinciales de los incentivos adeudados por un monto de $18 millones para distribuir entre los productores inscriptos en el Programa Provincial de Fomento de la Ganadería en función de los registros históricos", señaló.



La revolución de lo sencillo



Al igual que en el discurso del 1 de mayo Cornejo hizo referencia a la revolución de lo sencillo. "Lo sencillo nos llena de orgullo porque le permite a los ciudadanos entender qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué es lo que nos pueden exigir y en qué pueden sumarse", explicó.



Citó como ejemplo la "de un nuevo tomógrafo en el Hospital Schestakow, que hacía tantos años hacía falta; o las nuevas ambulancias en el Hospital Enfermeros Argentinos y en el Centro de salud de Canalejas; o las 5 motos para que los agentes sanitarios puedan llegar a las zonas más alejadas de Alvear; o hacer que los chicos y los docentes se encuentren en el aula en cualquier punto de la provincia para que la educación pública sea posible; o mejorar la calidad operativa de policía, como hemos hecho aquí, incorporando 7 vehículos con aplicaciones inteligentes que nos equipara tecnológicamente a las policías más avanzadas del continente".