Cornejo le respondió a Bermejo: "El Estado que no podía pagar los sueldos era el ausente"

Comienzan a sentirse los primeros indicadores de que este 2017 es un año electoral y las chicanas entre oficialismo y oposición resurgen poco a poco a medida de que se va organizando el Justicialismo a nivel provincial.



Hace algunos días, el ex candidato a la gobernación Adolfo Bermejo asistió a un acto para respaldar la gestión de su hermano, Alejandro, al frente de la intendencia de Maipú.



Desde allí indicó, a través de sus redes sociales, que el trabajo no ha sido "fácil" para el mandatario municipal y lo adjudicó a un "gobierno ausente". También, haciendo referencia a una frase de Cornejo, señaló: "Quiero un gobernador que haga la Revolución de lo Complejo y deje lo sencillo. Que se ocupe de obras y de las economías regionales".



Este jueves, Cornejo visitó por primera vez en su gestión este departamento para recorrer las obras en la calle Tropero Sosa e inaugurar una nueva sede de la OAL. Desde estas tierras el gobernador recogió el guante y le contestó a Bermejo.



"El Estado que no podía pagar los sueldos era el ausente", lanzó haciendo referencia a la gestión de Pérez y agregó: "Estamos día en Cooparticipación y con el fondo del pavimento, que se está ejecutando por primera vez en diez años".