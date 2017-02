Cornejo firmó un convenio con el BID por U$S36 millones

Como lo había anticipado Diario UNO el lunes, el Gobierno de Mendoza firmó ayer en EE.UU., junto con la Nación, y Corrientes, Salta y Neuquén la formalización del compromiso para llevar adelante el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la Provincia el convenio permitirá el subsidio de U$S15 millones para refuncionalizar la Costanera, el financiamiento de U$S9 millones para proyectos de modernización de Estado y otros U$S 12 millones para obras. Esto ocurrió en la sede del BID.



Allí estuvo el gobernador Alfredo Cornejo, quien horas antes disertó en la conferencia "Desafíos para el Desarrollo Regional e Inversión Pública para Infraestructura en el caso de Argentina", que se desarrolló en Boston, donde destacó los proyectos que se trabajan junto con el Gobierno nacional, como Portezuelo del Viento y Los Blancos.



"Los dirigentes políticos no somos una clase, sino que somos parte de una ciudadanía que tiene sus errores y sus aciertos, pero que tenemos una altísima responsabilidad. Las provincias tienen las funciones sustantivas más importantes, como seguridad, salud, administraron de justicia y educación. Esas funciones han estado muy relegadas y todavía lo están. En este sentido, también tenemos que hacer nuestro esfuerzo para mejorar nuestra administración de recursos.



El gobernador describió a Mendoza como marca turística e hizo referencia a otros sectores que están saliendo adelante: "Mendoza tiene una marca, desde el punto de vista turístico, con el vino como atractivo principal y el Malbec, en particular. Necesitamos mejorar mucho nuestros servicios y nuestra conectividad. Hay otros sectores que han sido competitivos anteriormente, como la metalmecánica.



Estamos trabajando en asociarla con energías solares y eólicas, para generar un sector energético propio. También las energías hidroeléctricas son parte de nuestros proyectos. Estamos trabajando en Portezuelo del Viento y Los Blancos con el Gobierno nacional. Significan una oportunidad de trabajar energías más limpias y que son necesarias para la competitividad de Argentina".